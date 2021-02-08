Промывание носа – безболезненный, простой, а главное – эффективный способ лечения насморка, который помогает устранить воспалительные процессы, увлажнить слизистую и восстановить нормальное дыхание. Орошения назальных ходов можно проводить как в кабинете врача, так и самостоятельно дома. Поговорим сегодня, как это правильно делать и что нам для этого понадобится.

Промывание носа применяется для лечения насморка и с целью профилактики заболеваний органов дыхания, в частности при частых ринитах (аллергического и инфекционного происхождения) и хронических синуситах.

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Показания к проведению процедуры:

остаточные выделения из назальных ходов (если вы уже закрыли больничный и вернулись на работу, но продолжаете шмыгать носом);

заложенность носа, которая досаждает в первую очередь ночью, препятствуя нормальному дыханию, вызывает головную боль или першение в горле (особенно при наличии рецидивирующей стрептококковой инфекции);

насморк при инфекционных заболеваниях дыхательных путей, который сопровождается отеком слизистой носа;

насморк при поллинозе ("сенной лихорадке");

длительное применение капель от насморка (с целью увлажнения высушенной слизистой);

длительное пребывание в помещениях, где работают кондиционеры или обогреватели;

высокая концентрация пыли в воздухе (например, если окна вашего дома выходят на улицу с оживленным дорожным движением);

после эндоскопического удаления полипов из носа;

полная или частичная потеря обоняния (в том числе вследствие перенесенной коронавирусной болезни);

поддержание гигиены носа.



Заложенность носа / Фото Pixabay

Что нужно для проведения орошения в домашних условиях

Маленькая бутылка с носиком;

носовая груша;

назальный аспиратор;

специальный чайник для промывания носа (нете-пот).

Чем можно промывать носовые пазухи

физраствором (водно-солевым раствором); перекисью водорода.

Как приготовить физраствор

В пол литра кипяченой теплой воды разведите пол чайной ложки соли (обычной пищевой или морской). Вы можете приобрести в аптеке готовый изотонический (0,9%) или гипертонический (3%) раствор натрия хлорида. Преимуществом такого физраствора является то, что он – стерильный, то есть нет никаких рисков занести инфекцию. Да-да, это именно то регидратационное средство, которое вливают пациентам в форме капельниц после перенесенных оперативных вмешательств и в состояниях сильного обезвоживания, которым промывают раны и слизистые оболочки. Физраствор состоит из тех же компонентов, что и межклеточная жидкость, поэтому является абсолютно безопасным для организма, в том числе для организма детей и беременных женщин.

Обратите внимание! После открывания бутылки с готовым водно-солевым раствором хранить его можно не дольше 16 часов.

Также можете приобрести в аптеке готовый набор для промывания носовых ходов, который можно применять как взрослым, так и детям. В него входят пакеты с готовым раствором для орошения и необходимые аксессуары, в частности мягкая бутылочка с эргономичным аппликатором.

Такое промывание поможет очистить носовые полости от остаточных выделений, бактерий, вирусов и аллергенов, а также увлажнить слизистую носа и устранить отек.

Рекомендуем отдать предпочтение именно этому способу, поскольку перекись водорода может раздражать слизистую.



Быстрое устранение насморка / Фото Pexels

Орошение носовых ходов. Пошаговая инструкция

Наклоните голову над умывальником, повернув ее влево или вправо в зависимости от того, из какого носового хода вы решили начать.

над умывальником, повернув ее влево или вправо в зависимости от того, из какого носового хода вы решили начать. Вставьте в нос кончик оросителя (бутылки, груши или чайника), но не глубже, чем на 1–2 см.

(бутылки, груши или чайника), но не глубже, чем на 1–2 см. Залейте жидкость. Раствор должен затечь в один носовой ход и вытечь через другой. Частично он может вытечь через рот. Дышите при этом не через нос, а через рот. Постарайтесь не глотать раствор.

Раствор должен затечь в один носовой ход и вытечь через другой. Частично он может вытечь через рот. Дышите при этом не через нос, а через рот. Постарайтесь Промыв одну ноздрю, так же промойте другую.

По окончании процедуры, опустите голову и осторожно высморкайтесь в платок. Таким образом избавитесь от остатков воды и слизи.

Хорошо промойте и высушите аксессуары, которые применяли для проведения процедуры. Как и зубную щетку или бритву, не одалживайте их никому – даже ближайшим членам семьи.

Чтобы получить желаемый эффект, нос необходимо промывать ежедневно в течение трех недель, но не перед сном – лучше утром или в обед. После этого (в холодное время года) постарайтесь еще некоторое время не выходить из дома.

Хоть орошения носовых ходов и является несложной и безопасной процедурой, проводить ее могут не все.

Противопоказания

при искривлении носовой перегородки;

после перенесенных недавно хирургических вмешательств на носу, выпрямлении носовой перегородки или других операций в области носа;

после перенесенных недавно черепно-мозговых травм или оперативных вмешательств на ухе;

при инфекционных заболеваниях уха (особенно при отите среднего уха) или подозрении на них;

повышенной чувствительности к компонентам орошения носовых ходов (в нашем случае - натрия хлорида);

при сильной закупорке носа;

детям в возрасте до четырех лет.

Беременность, как и период грудного вскармливания не является противопоказанием к промыванию носовых ходов физраствором. Наоборот, такой способ устранения заложенности носа намного безопаснее использования "химических" спреев и капель.

Дети младшего и среднего школьного возраста должны проводить промывание носа под наблюдением взрослых. Если ребенок отказывается от этой процедуры, предложите ему не такой эффективный, но менее инвазивный вариант орошения как применение спрея для носа на основе морской воды.

При появлении жжения и "щипание" в носу, что указывает на сильное раздражение его слизистой, боли или дискомфорта (даже незначительных), назального кровотечения либо ощущения заложенности ушей проведения процедуры следует немедленно прекратить!