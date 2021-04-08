Для амбициозных и целеустремленных людей психологическая устойчивость является важным навыком. Ученые обнаружили, что именно это качество может помочь предотвратить выгорание.

Новое исследование, в котором приняли участие 97 участников, показало, что студенты колледжей с более высокой степенью устойчивости менее восприимчивы к выгоранию и психологическим переживаниям.

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По его результатам ученые выделили 5 аспектов, которые снижают выгорание и повышают психологическую устойчивость.

Решайте проблемы, а не избегайте их

Вы должны зайти на новую неизведанную территорию, а не отступать. Ищите пути решения проблемы, даже если это означает выход из зоны комфорта. Воспринимайте невзгоды как вызов, а не как личную угрозу.

Следуйте точке зрения, что жизнь – это приключение, которое нужно пережить, а не проблема, которую нужно решить. Ищите возможности преодолеть давление вместо того, чтобы отрицать или избежать его. Незначительные вызовы оттачивают ваши навыки для больших, которые обязательно будут.



Нужно решать проблемы, а не избегать их / Фото unsplash

Верьте в собственные возможности

Учитесь доверять своим способностям и думайте о себе как о сильном человеке, который способен масштабировать препятствия и принимать трудные решения. Исследования показывают, что когда вы считаете себя хозяином своей жизни, вы будете более оптимистично реагировать на ситуации, которые не поддаются контролю. Это усилит вашу устойчивость.

Вера в то, что вы хотя бы немного способны влиять на события, которые от вас не зависят, дает вам возможность найти способ справиться с проблемами.

Вдохновляйтесь своей целью

Упорно работайте для достижения цели и вдохновляйтесь тем, что вы хотите получить в будущем. Поддерживайте отношения с коллегами, которые заодно с вами. Если вы разочаруетесь и захотите сдаться, они станут для вас надежной опорой. Это восстановит ваш дух и мотивирует вас.

Заручитесь поддержкой коллег / Фото unsplash

Помните о прошлых достижениях

Ваши личные качества, которые когда-то помогли вам преодолеть невзгоды, или достижения, которыми вы гордитесь, – это ваши внутренние ресурсы. Как показывают исследования, размышления о том, как вы преодолели прошлые трудности, расширяют то, что нейрологи называют устойчивой зоной.

Напоминайте себе о ваших прошлых успехах, это может стать источником для укрепления вашей веры в себя.

Если не можете ничего изменить, положитесь на судьбу

Такие духовные верования позволят вам воспринимать естественные невзгоды. Вы должны понимать, что не все поддается вашему контролю. Если вы не можете повлиять на ситуацию, вам следует контролировать то, как вы реагируете на нее. Отпустите проблему и отдайтесь судьбе.



Иногда нужно отдаться судьбе / Фото unsplash