Ви, скоріш за все, навіть не уявляєте, скільки імпульсивних покупок робите через відсутність списку. Перелік продуктів допомагає не тільки притримуватися вашого плану здорового харчування, але й непогано економити. Поради щодо того, які товари варто купувати, дала лікарка Крістін Мікстас.

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Хлібобулочні вироби

Якщо ви полюбляєте їсти хліб разом з іншими стравами чи просто робити бутерброди на сніданок, тоді до вашого щотижневого списку покупок потрібно додати цілозерновий хліб або лаваш. Також ви можете спробувати замінити хліб на коржі з цілозернового борошна.

Переконайтеся, що на упаковці буханки вказано, що це "цільна пшениця". Також намагайтеся знайти такий хліб, що містить хоча би 3 – 4 грами клітковини та не більше, ніж 100 калорій на скибку.

М'ясо і морепродукти

Якщо ви не притримуєтеся вегетаріанської дієти, тоді у вашому тижневому списку покупок має бути якесь м'ясо чи риба, адже ці продукти багаті на вітаміни та мінерали і можуть доповнити чимало страв.

Спробуйте щотижня купувати щось з цього списку:

куряча грудка;

фарш з індички чи курки;

лосось, скумбрія, форель чи інша риба.

Макарони та рис

Скоріш за все, вам не доведеться поповнювати запас круп та макаронів кожні сім днів, проте коли час купувати їх настане, краще віддати перевагу якісним продуктам.

Коричневий рис та цілозернові макарони будуть найбільш корисними варіантами.



З макаронних виробів можна приготувати багато страв / Фото Pexels

Олія, соуси та приправи

Додайте до свого списку покупок винний оцет, гірчицю та оливкову олію першого віджиму.

Зверніть увагу, що у багатьох соусах та приправах є напрочуд багато натрію та цукру. Для того, щоб зробити свій раціон більш здоровим, шукайте такі спеції, які міститимуть менше цієї добавки.

Зернові каші та продукти для сніданку

Додайте до свого списку покупок такі товари:

цілозернові каші (булгур, вівсяна та кукурудзяна каші);

вівсяні пластівці швидкого приготування.

Молочні продукти та яйця

Звісно, для того, щоб завершити список покупок, вам знадобиться купити молоко, сир, знежирений йогурт та масло.

Також додайте до свого кошика десяток яєць – вони є незамінним інгредієнтом величезної кількості страв.