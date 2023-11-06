Кофеїн міститься у величезній кількості напоїв, які ви вживаєте щодня. Цю речовину можна знайти навіть у чаї, не кажучи вже про їжу, яка також його містить. Та чи достатньо кофеїну в шоколаді, щоб ви ворочалися усю ніч без сну? Відповідь на це питання знає експерт з шоколаду та власник ChocAllure Лірон Пергамент-Гал.

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Скільки кофеїну можна вживати на день

Для дорослої людини норма кофеїну на день – це приблизно до 400 міліграмів. Така кількість речовини міститься у 4 – 5 чашках кави. Та вам варто зважати на те, що на кожну людину цей стимулятор діє по різному, тож якщо ви відчуваєте від кави головний біль, нервозність, прискорене серцебиття тощо, вам варто зменшити дозу кофеїну або й взагалі спробувати відмовитися від нього.

Окрім того, змінити кількість кофеїну в раціоні варто також вагітним жінкам та тим, що годують грудьми. Обов'язково обговоріть з лікарем дозу речовини, яка буде безпечною для вашого організму.

Скільки кофеїну в шоколаді

В шоколаді, звісно ж, є природний кофеїн, проте здебільшого його небагато порівняно з кількістю кофеїну в каві та певних видах чаю. Для порівняння, в середній банці газованої води міститься дів 30 до 40 міліграмів кофеїну, а в чашці кави – від 80 до 100 міліграмів.

В шоколаді кількість цієї речовини на плитку дуже сильно залежить від його типу, умов вирощування какао-бобів та країни походження.

Загалом плитка темного шоколаду вагою 3,5 унції може містити від 50 до 150 міліграмів кофеїну. Це досить великий діапазон, і 150 міліграмів — це вражаюча кількість кофеїну, але це максимум. І зазвичай люди споживають набагато більше кави, ніж шоколаду за один прийом,

– поділився Пергамент-Гал.



У шоколаді не дуже багато кофеїну / Фото Pexels

Найбільше кофеїну зазвичай можна знайти у гіркому та не надто солодкому шоколаді. А вже в молочному цієї речовини буде значно менше, адже в ньому міститься менше какао-бобів.

Небагато кофеїну є також і в гарячому шоколаді – всього 20 міліграмів на порцію, тож ви можете сміливо випити чашку напою перед сном або поласувати кількома кубиками продукту.