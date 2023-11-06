Кофеин содержится в большом количестве напитков, которые вы употребляете каждый день. Это вещество можно найти даже в чае, не говоря уже о пище, также его содержащей. Да достаточно ли кофеина в шоколаде, чтобы вы ворочались всю ночь без сна? Ответ на этот вопрос знает эксперт по шоколаду и владелец ChocAllure Лирон Пергамент-Гал.

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Сколько кофеина можно употреблять в день

Для взрослого человека норма кофеина в день – это примерно до 400 мг. Такое количество вещества содержится в 4 – 5 чашечках кофе. Но вам следует учитывать, что на каждого человека этот стимулятор действует по-разному, так что если вы чувствуете от кофе головную боль, нервозность, учащенное сердцебиение и так далее, вам следует уменьшить дозу кофеина или вообще попытаться отказаться от него.

Кроме того, изменить количество кофеина в рационе следует также беременным женщинам и кормящим грудью. Обязательно обсудите с врачом дозу вещества, которое будет безопасно для вашего организма.

Сколько кофеина в шоколаде

В шоколаде, конечно, есть природный кофеин, однако в большинстве своем его немного по сравнению с количеством кофеина в кофе и определенных видах чая. Для сравнения, в средней банке газировки содержится дев 30 до 40 миллиграммов кофеина, а в чашке кофе – от 80 до 100 миллиграммов.

В шоколаде количество этого вещества на плитку сильно зависит от его типа, условий выращивания какао-бобов и страны происхождения.

В общей сложности плитка темного шоколада весом 3,5 унции может содержать от 50 до 150 миллиграммов кофеина. Это довольно большой диапазон, и 150 миллиграммов – это поразительное количество кофеина, но это максимум. И обычно люди потребляют гораздо больше кофе, чем шоколада за один прием,

– поделился Пергамент-Гал.



В шоколаде не очень много кофеина / Фото Pexels

Больше кофеина обычно можно найти в горьком и не слишком сладком шоколаде. А уже в молочном этом веществе будет значительно меньше, ведь в нем содержится меньше какао-бобов.

Немного кофеина есть также и в горячем шоколаде – всего 20 миллиграммов на порцию, так что вы можете смело выпить чашку напитка перед сном или полакомиться несколькими кубиками продукта.