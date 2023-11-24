6 способів, як позбутися жиру на животі до Нового року: поради від фітнес-тренерки

Кожна дівчина хоче красиво виглядати, але часто так буває, шо невиконані цілі наприкінці року підштовують нас до активних дій, щоб закрити гештальт. Якщо у ваших планах є схуднення до Різдва та покращення форми до Нового року, радимо скористатися кількома ефективними способами.

Тренерка Аманда Плейс знає завдяки чому можна позбутися жиру на животі та привести своє тіло в тонус. Насправді позбутися жиру на животі доволі складно, адже жирові відкладення з живота йдуть в останню чергу. Втім фітнес-тренерка дала кілька порад, завдяки яким ви все ж таки зможете побачити відчутну різницю.

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Контролюйте калорії

Тренерка радить звернути увагу на дефіцит калорій. Саме він може сприяти спалюванню жиру. Це означає, що вам варто їсти трохи менше, ніж зазвичай, щоб помітити результат.

Обмежте вживання оброблених продуктів

В оброблених продуктах міститься багато цукру, який сприєя збільшенню ваги, особливо в частині живота.

Зосередьтеся на цілісних, необроблених продуктах, щоб забезпечити організм необхідними поживними речовинами без непотрібних добавок,

– зазначила Аманда Плейс.

Збільшіть у своєму раціоні кількість фруктів та овочів, при цьому варто виключити такі продукти, як шоколад, солодощі, кекси та печиво.

Кардіотренування

Тренерка радить регулярно займатися серцево-судинними вправами, які допомагають спалювати калорії та сприяти загальній втраті жиру. Включіть біг, їзду на велосипеді чи високоінтервальне трендування.

Силове тренування

Корисно також займатися силовими вправами, які націлені на корпус та нижню частину тіла. Присідання, випади та станова тяга задіюють кілька груп м’язів, а також м’язи нижньої частини живота.

Вправи для преса

Не забувайте робити підйоми ніг, зворотні скручування та планку. Жир на животі для вас такий помітний через те, що м’язи послаблені.

Пілатес та йога

Гіпердіагностика, відсутність комунікацій між кількома лікарями та самолікування призводять до того, що пацієнт починає вживати занадто багато лікарських препаратів. Як це впливає на здоров’я та чим загрожує, розповіли у матеріалі

Вправи пілатесу та йоги призначені для тренування та зміцнення основних м'язів. Тренування хоч із низьким навантаженням можуть сприяти покращенню м’язового тонусу нижньої частини живота та загальної гнучкості.