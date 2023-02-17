Контролювати свій емоційний стан – ще те завдання. Але коли ви відчуваєте, що поганий настрій на підході, його можна легко позбутись всього за кілька хвилин.

До слова Клітини та енергія: все, що треба знати про їхній взаємозв'язок

Що робити для покращення настрою

Спорт

Під час занять спортом вивільняються нейротрансмітери (серотонін, дофамін, норадреналін, ендорфіни) та інші хімічні речовини, які можуть заспокоювати. Це сприяє також і сну, який, як наслідок, покращує настрій.

Прогулянка

По-перше, звичайний вихід на вулицю допоможе вам почуватись щасливіше й менше нервувати. По-друге, це можна поєднати з ходьбою, зокрема встановленням цілі у 10 тисяч кроків на добу. Навіть короткі дистанції здатні викликати позитивні емоції.



Покращуйте настрій правильно / Фото Pexels

Медитація

Наукові експерименти демонструють, що медитація може позитивно вплинути на вас, зокрема знизити стрес та покращити продуктивність. Для цього необхідно просто закрити очі, прислухатись до дихання. Якщо думка "полетіла", знову зосереджуйтесь на диханні.

Без енергії організм не зможе впоратися з багатьма проблемами. Як підтримувати енергетичний обмін правильно, розповідаємо тут.

Допомога

Якщо вищезгадані методи не працюють, а вас вже кілька тижнів переповнюють злість чи поганий настрій, це може бути сигналом проблем із психічним здоров'ям.

Проявами гніву часто є скрегіт зубами, стиснення кулаків, почервоніння, збліднення, поколювання, оніміння, пітливість, м'язова напруга і зміни температури. У таких випадках треба варто поговорити з близькими (друзями чи родичами) або психологом.