Позбуватись таких забруднень не завжди вдається навіть з підмогою порошку чи інших мийних засобів. Проте точно спрацює цей універсальний та простий спосіб, про який розповідає 24 канал.

Цікаво Чоловіки чи жінки: хто хропить більше і чому

Який засіб відмиє кухню за 5 хвилин

Приготування їжі часто не обходиться лише помітними забрудненнями на плиті чи у вигляді брудного посуду. Якщо між кухонними фасами та стелею є проміжок, там обов'язково буде з'являтись проблемний шар жиру та пилу. Чим довше ви ігноруєте такі забруднення, тим більше ускладнюєте собі життя в майбутньому, адже колись доведеться зазирнути на верхні полиці.

Якщо момент істини настав, а відомі засоби з наслідками не справляються, спробуйте перевірений метод – приготуйте очищувач власноруч. Для розчину знадобиться господарське мило та сода.



Позбудьтесь старих забруднень / Фото Pexels

Мило натираємо та терці та додаємо трішки води, щоб отримати густу консистенцію. У готовому розчині змочуємо губку та наносимо засіб на забруднену поверхню, зверху все посипаємо содою і чекаємо 5 – 10 хвилин.

Опісля суміш змиваємо та протираємо фасади насухо. Якщо забруднення сильні, не бійтесь додати ще соди та попрацювати губкою. Мило пом'якшить абразивний ефект засобу, а сода легко впорається з жиром. Цей засіб не лише ефективний, але й екологічний.