Та й взагалі майже 40% чоловіків і 24% жінок хроплять регулярно. Розповідаємо, які можуть бути причини.

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Чому люди хроплять

Лікарка відділення щелепно-лицьової хірургії Юлія Шукліна розповідає, що найпоширеніша причина хропу – особливості верхніх дихальних шляхів. Перш за все, йдеться про поліпи у носі чи викривлення перегородки, різні утворення у носоглотці або пазухах.

Серед інших передумов – неврологічні проблеми, зокрема з блукаючим нервом, чи новоутворення в головному мозку. Спровокувати хропіння може і зайва вага. Людина відчуває нестачу повітря через те, що дихальним шляхам важко. Спровокувати хропіння може і алкоголь, адже під його впливом м'язи розслабляються.



Хропіння – цілком природний процес / Фото Pexels

Що стосується дітей, то вони зазвичай хроплять через розростання аденоїдів. Це процес збільшення носоглоткового мигдалика. Водночас найчастіше хропіння проявляється у старості. Все через те, що з віком тонус м'язів падає. Відтермінувати це можна, якщо вести здоровий спосіб життя.

Хто хропить частіше

Якщо вас довго мучило запитання, хто хропить частіше – чоловіки чи жінки, то Юлія Шукліна каже, що природної різниці між статями немає.

Мають значення тільки соціальні чинники – наприклад, чоловіки частіше займаються бойовими мистецтвами чи б'ються, тож у них частіше викривлена носова перегородка. А жінки більше стежать за своєю вагою, тож рідше хроплять через ожиріння. Принаймні, так було раніше,

– резюмує експертка.