Ізраїльські дослідники виявили неймовірні переваги "зеленої" середземноморської дієти. Про головні принципи схуднення розповідаємо у нашому матеріалі.

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Яку дієту вибрати для схуднення

Вчені виявили, що зелена модифікація популярної середземноморської дієти відкриває нові можливості для людей, які хочуть схуднути. Вона включає меншу кількість червоного м'яса у раціоні та більшу кількість поліфенолів, що сприяє зменшенню вісцерального жиру, який покриває органи та заважає їхньому здоровому функціонуванню.

Команда вчених з Університету Бен-Гуріона зазначає, що цей вид особливо небезпечного жиру стає проблемою для багатьох під час схуднення, адже позбутись його не так вже й легко. Також відкладення продукують вироблення гормонів та токсинів, які пов'язані з хворобами серця, діабетом і передчасною смертю.



Середземноморська дієта дуже ефективна / Фото Pexels

Щоб збільшити позитивний вплив та ефект середземноморської дієти професор Айріс Шай разом з міжнародною командою запропонували додати у раціон трохи більше зелених страв.

Відтак 294 учасники протягом 18 місяців харчувались за всіма канонами дієти з певними поправками: вони їли 28 грамів волоських горіхів, 3 – 4 чашки зеленого чаю та 100 грамів зеленого коктейлю з ряски. Ключову роль відігравала саме водна зелена рослина ряски, яка має у складі багато білка, заліза, В12 вітамінів, мінералів і поліфенолів.

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Результати цих незначних змін дозволили досягти вдвічі кращих показників: учасники з більш екологічним підходом змогли зменшити вісцеральний жир на 14%. А ті, хто дотримувався звичайного здорового раціону, позбулись 4,5% вісцерального жиру.

Здоровий спосіб життя є міцною основою для будь-якої програми схуднення. З результатів нашого експерименту ми дізналися, що якість їжі не менш важлива, ніж кількість споживаних калорій, і мета сьогодні полягає в тому, щоб зрозуміти механізми різних поживних речовин, наприклад, позитивних, таких як поліфеноли, і негативних, таких як порожні вуглеводи та оброблене червоне м'ясо, на швидкість диференціації жирових клітин та їх агрегації у внутрішніх органах,

– підсумував професор Шай.