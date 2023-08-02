Часто, коли ми найбільше маємо потребу у сні – не можемо заснути. Втім, є простий спосіб, який збільшить шанси на якісний сон.

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Лікар Майкл Бреус розповів, який напій та продукти, можуть сприяти кращому сну.

Їжа номер один у списку – банан. Лікар зазначає, що його називають природним снодійним, адже він насичений магнієм.

"Я хочу розповісти вам про напій, який допоможе вам заснути перед сном. Це називається банановий чай", – зазначив лікар.



Банановий чай є дуже корисним для сну / Фото з Pexels

Спочатку вам треба помити шкірку банана, тоді розрізати банан навпіл та закинути кастрюлю з трьома чашками окропу разом зі шкіркою. Нехай банан покипить 3-5 хвилин, поки не стане коричневим.

Після того, як ви зварите фрукт, ви можете випити гарячу бананову воду та переконаєтеся в тому, що вона допоможе вам швидко заснути.

Однак, якщо ви не любите банани або банановий чай, то лікар пропонує вам скоштувати й інші продукти.

Ківі сприяє виробленню серотоніну в мозку, який є заспокійливим гормоном. Йогурт містить кальцій, який є "дуже важливим" продуктом для сну. Ананас містить велику кількість мелатоніну, який переводить вас у стан засинання.