Певно, вам вже доводилося чути, що сніданок – найважливіший прийом їжі за весь день, тож до нього потрібно ставитися надзвичайно відповідально. Деякі продукти підійдуть для сніданку краще, за інших.
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Їжте більше малини
Якщо до вашого сніданку ви додасте трохи малини, майже відразу ви помітите неймовірні зміни у своєму організмі. Всього в одній порції цієї ягоди міститься 8 грамів клітковини – а це вдвічі більше, ніж у такій ж кількості полуниці.
Нещодавні дослідження показали, що саме вживання клітковини сприяє схудненню, тож малина ідеально підійде для тих людей, що хочуть слідкувати за вагою.
Частіше готуйте вівсянку
Вівсянка – це класичний сніданок, і недарма. Вона не тільки багата на поживні речовини та дасть вам потужний заряд енергії на день, але й допоможе скинути кілька зайвих кілограмів.
Вівсянка також насичена клітковиною, і сніданки, насичені вуглеводами "повільного вивільнення", не підвищують рівень цукру в крові так сильно, як рафіновані вуглеводи.
Вівсянка дуже корисна для схуднення / Фото Pexels
Вівсянка не підвищує рівень інсуліну дуже сильно, і це сприяє схудненню, адже саме інсулін сигналізує організм про те, що потрібно накопичувати жир.
Додайте до раціону йогурти
Йогурт вважається одним з тих продуктів, які найкраще впливають на схуднення та втрату ваги. Серед причин їсти йогурт і велика кількість білка.
Ці сполуки ситні та перетравлюються довше, ніж звичайні вуглеводи. Саме протеїни у йогурті допоможуть вам наситити організм та відчувати менший голод протягом тривалого часу.