Часто, когда мы сильно нуждаемся во сне – не можем заснуть. Впрочем, есть простой способ увеличить шансы на качественный сон.

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Врач Майкл Бреус рассказал, какой напиток и продукты могут способствовать лучшему сну.

Еда номер один в списке – банан. Врач отмечает, что его называют естественным снотворным, ведь он насыщен магнием.

"Я хочу рассказать вам о напитке, который поможет вам заснуть перед сном. Это называется банановый чай", – отметил врач.



Банановый чай очень полезен для сна / Фото из Pexels

Сначала вам нужно помыть кожуру банана, тогда разрезать банан пополам и закинуть кастрюлю с тремя чашками кипятка вместе с кожурой. Пусть банан бросит 3-5 минут, пока не станет коричневым.

После того как вы сварите фрукт, вы можете выпить горячую банановую воду и убедитесь, что она поможет вам быстро заснуть.

Однако если вы не любите бананы или банановый чай, то врач предлагает вам попробовать и другие продукты.

Киви способствует выработке серотонина в мозге, являющемся успокаивающим гормоном. Йогурт содержит кальций, являющийся "очень важным" продуктом для сна. Ананас содержит большое количество мелатонина, переводящего вас в состояние засыпания.