На жаль, однозначного методу швидкого засинання, який підійшов би усім без винятку, не існує. Втім, ви можете спробувати різні способи з усього світу та знайти той, який буде найкращим саме для вас. А про ці способи розповіла експертка та лікарка Моніша Баноте.

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Китайська гаряча ванна для ніг

Якщо вам подобаються дні спа, ви можете спробувати цей метод. Нічний звичай бере початок у традиційній китайській медицині, і це чудовий спосіб розслабитися та заспокоїти втомлений мозок. Все, що вам потрібно – це ванна або ж невеликий таз із водою.

До води ви також можете додати деякі додаткові заспокійливі інградієнти, наприклад:

англійську сіль;

ефірні олії;

фруктові шкірки;

трави.

Згідно з китайською медициною, це може зменшити кількість "життєвої енергії", або ци у розумі. Так ви станете більш розслабленимимта зможете швидко підготуватися до сну.



Ванна для ніг допоможе заснути / Фото Pexels

Індійський трав'яний засіб

Ашваганда – одна з традиційних трав у індійській медицині, використовується вже протягом тисячоліть. Вона допомагає зменшувати стрес та тривогу, а також може підтримувати лікування симптомів, що пов'язані із психічним здоров'ям.

Люди, які використовували цю лікарську траву регулярно, відчули зменшення затримки сну, поліпшення його якості та загальне покращення якості життя. Втім, важливо зважати й на негативні побічні ефекти цього засобу, які наразі досліджуються.

М'ясо та напій перед сном у Швеції

Шлунок може бути шляхом не тільки до серця, але і до хорошого сну. Класичний трюк у Швеції, який допомагає заснути і дітям, і дорослим – це теплий напій, у якому поєднують молоко та овес.

Він багатий на поживні речовини та досить ситний, тож його можуть давати навіть малюкам. Тепле молоко – це всесвітньо відомий напій, що може викликати сонливість, адже містить сполуки, що підтримують здоровий цикл сну.

Окрім того, у Швеції вважається, що викликати сонливість може і споживання м'яса лося.

Фінська сауна

Це ще одна скандинавська традиція – насолоджуватися сауною вечорами для того, щоб потім добре і швидко засинати. Це допомагає підвищити температуру вашого тіла та розслабити м'язи, після чого ви стаєте дуже сонними.