К сожалению, однозначного метода быстрого засыпания, который подошел бы всем без исключения, не существует. Впрочем, вы можете попробовать разные способы со всего мира и найти тот, который будет лучшим для вас. А об этих способах рассказала эксперт и врач Мониша Баноте.

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Китайская горячая ножная ванна

Если вам нравятся спа-дни, вы можете попробовать этот метод. Ночной обычай берет начало в традиционной китайской медицине, и это отличный способ расслабиться и успокоить усталый мозг. Все, что вам нужно – это ванна или небольшой таз с водой.

К воде вы также можете добавить некоторые дополнительные успокаивающие ингредиенты, например:

английскую соль;

эфирные масла;

фруктовые шкурки;

травы.

Согласно китайской медицине, это может уменьшить количество "жизненной энергии", или ци в уме. Так вы станете более расслабленными и сможете быстро подготовиться ко сну.



Ванна для ног поможет заснуть / Фото Pexels

Индийское травяное средство

Ашваганда – одна из традиционных трав в индийской медицине, используется уже тысячелетия. Она помогает уменьшать стресс и тревогу, а также поддерживать лечение симптомов, связанных с психическим здоровьем.

Люди, которые использовали эту лекарственную траву регулярно, почувствовали уменьшение задержки сна, улучшение его качества и улучшение качества жизни. Впрочем, важно учитывать и отрицательные побочные эффекты этого средства, которые сейчас исследуются.

Мясо и напиток перед сном в Швеции

Желудок может быть путём не только к сердцу, но и к хорошему сну. Классический трюк в Швеции, который помогает уснуть и детям и взрослым – это теплый напиток, в котором сочетают молоко и овес.

Он богат питательными веществами и достаточно сытным, поэтому его могут давать даже малышам. Теплое молоко – это всемирно известный напиток, который может вызвать сонливость, поскольку содержит соединения, поддерживающие здоровый цикл сна.

Кроме того, в Швеции считается, что вызвать сонливость может и потребление мяса лося.

Финская сауна

Это еще одна скандинавская традиция – наслаждаться сауной по вечерам для того, чтобы потом хорошо и быстро засыпать. Это помогает повысить температуру тела и расслабить мышцы, после чего вы становитесь очень сонными.