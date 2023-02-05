Якщо спроби заснути перетворюються для вас на справжні тортури, ці поради точно стануть у пригоді. Всього три прості правила, виконані перед сном, зроблять ваш нічний відпочинок міцним.

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Що зробити перед сном, аби забути про проблеми

Дотримуйтеся режиму

Головна порада, результати якої ви зможете прослідкувати вже за кілька днів, – це чіткий графік засинання та прокидання. Налагодження циркадних ритмів сприятиме глибокому сну, під час якого відбувається продукція гормону росту. Саме цей компонент відповідає за збереження вашої молодості.

Час є ключовим для досягнення найкращого відпочинку. Вам не потрібно бути занадто ретельними з цього приводу, але поступово почніть встановлювати регулярний час пробудження та засинання. Крім того, важливо не покладатися на сон або дрімоту вдень, щоб компенсувати важкі ночі. Це лише призведе до того, що буде все важче й важче засинати вночі,

– попереджає експерт зі сну Кріс Вінтер.

Розслабтесь та радійте



Правильна підготовка до сну допоможе швидше заснути / Фото Pexels

Доза позитивних чи приємних емоцій перед сном не буде зайвою для вашого психологічного та фізичного здоров'я. Сон – це період відпочинку для вашого організму, до якого його потрібно ретельно готувати. Людям у стані стресу буває складно засинати. Коли розум засмічений тривожними думками, тілу складно розслабитись.

Без енергії організм не зможе впоратися з багатьма проблемами. Як підтримувати енергетичний обмін правильно – розповідаємо тут.

Зупинити цей процес можете саме ви: приглушене жовте світло, яке сприятиме продукції мелатоніну, спокійна музика, йога, яка знімає напругу з тіла, теплий душ чи гарна книга. Слід також відмовитись від "штучних помічників", себто алкоголю чи снодійних, а замінити їх чітким графіком засинання та активним початком дня із вправ.

Медитуйте

Один з найкращих способів розслабитись – медитація. Якщо на початках ваші нововведення ще не працюють так дієво, як ви очікували, спробуйте цю пораду – помедитуйте в ліжку.

Припиніть оцінювати свій успіх у ліжку лише за міцним сном. Іноді секрет неймовірного сну полягає в тому, щоб навчитися використовувати час неспання. Насолоджуючись спокійним, тихим часом під ковдрою, ви зможете достатньо розслабитися, щоб заснути,

– пояснює Кріс Вінтер.

Він запевняє, що як тільки ви навчитесь отримувати задоволення від перебування в ліжку, проблеми із засинанням миттєво зникнуть. Якщо ж проблеми зі сном вас турбують вже тривалий час, ви можете звернутись за порадою до лікаря, щоб знайти причину такого негативного ефекту.