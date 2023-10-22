Якщо протягом ночі ви відчуваєте себе виснаженими та часто не можете вчасно заснути, можливо, ви робите щось не так перед сном. А що можна зробити для кращого відпочинку, розповіла Саміна Ахмед Джаурегі.

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Вечеряйте задовго до сну

Якщо ви звикли вечеряти дуже пізно, прямо перед тим, як лягати до ліжка, саме це може бути причиною вашого поганого сну. Регулярні опівнічні ласощі можуть бути згубними для вашого циклу відпочинку – високий рівень цукру в крові та рефлюкс у шлунку не дадуть вам розслабитися та заснути.

Та всіх цих негативних ефектів можна уникнути, якщо ви вечерятимете раніше ввечері, принаймні за 2 – 3 години до сну.

Не вживайте кофеїн

Дуже багато людей звикли не обмежуватися однією чашкою кави на день, натомість випивають другу чи навіть третю після обіду, щоб отримати заряд енергії. І такі стимулятори, як кофеїн, і справді пробуджують ваше тіло, та це може в результаті не дати вам заснути.

Переконайтеся, що ви не п'єте каву та алкоголь за кілька годин до сну.

Не тренуйтеся надто пізно

Можливо, тренування після роботи – це єдиний спосіб для вас займатися спортом, та це може бути не найкращим варіантом, якщо ви думаєте над тим, як покращити свій сон.

Намагайтеся завершити усі вправи за кілька годин до сну. Інтенсивні тренування допомагають зняти розумовий та фізичний стрес, а також покращують метаболізм. Та окрім цього, вони активізують тіло та розум, і не дають вам заснути.



Пізні тренування можуть нашкодити організму / Фото Pexels

Не лягайте спати надто рано

Якщо ви запланували поїздку чи риболовлю на наступний день, вам може здатися хорошою ідея лягти спати раніше, щоб швидше прокинутися. Втім, це насправді не продуктивно, і може призвести до частих пробуджень вночі та погіршення якості сну.

Натомість краще лягти спати у звичний час та встати за першим сигналом будильника, не відкладаючи його.

Знизьте температуру

Чимало досліджень вже показали, що люди набагато краще сплять за прохолодної температури. Тож для того, щоб налагодити свій циркадний цикл, ви можете спробувати опустити температуру у вашій кімнаті до 20 градусів за Цельсієм.

Річ у тому, що під час сну температура тіла падає, а прохолодна спальня дуже добре сприяє виділенню тепла.