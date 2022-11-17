Якщо ви давно хотіли поєднати приємне схуднення з корисною профілактикою раку 4 стадії, закликаємо вас починати тренування вже зараз. Дослідникам вдалось виявили просту дію, яка може знизити ризик його розвитку майже на ¾.

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Аеробіка та розвиток раку: як це пов'язано

У дослідженні, опублікованому в журналі Cancer Research, повідомляється, що аеробіка є чудовим способом знизити метастатичний рак на 72%. Уся магія зводиться до того, що цей спорт допомагає збільшити вживання глюкози внутрішніми органами, що, відповідно, зменшує доступність енергії для пухлини.

Експерименти показали, що фізичні вправи знижують ризик розвитку деяких видів раку до 35%. Позитивний ефект ідентичний впливу фізичних вправ на інші хвороби, як от хвороба серця чи діабет. У цьому дослідженні ми довели, що високоінтенсивні аеробні вправи впливають на розвиток онкології, – заявили професор Карміт Леві та доктор Іфтах Гепнер.

Коли вчені говорять про аеробіку, то мають на увазі і швидку ходьбу, плавання, біг, їзду на велосипеді. Під час цих вправ кров швидко циркулює по всьому тілу, а легені поглинають більше кисню, змушуючи серце працювати інтенсивніше.



Аеробіка позитивно впливає на організм / Фото Pexels

Ідеальною інтенсивністю для спалювання жиру є 65 – 70% від максимальної частоти пульсу, для спалювання цукру треба 80 – 85% навіть під час нетривалих вправ. Наприклад, хвилинний забіг, ходьба, потім ще один забіг.

Загалом науковці припустили, що активний спосіб життя краще попереджує рак, аніж ліки чи будь-яке інше медичне втручання. Важливу роль у спорті відіграють його метаболічні та фізіологічні наслідки.

Що таке біорегуляційний підхід у лікуванні та коли він може працювати краще, ніж протокольна терапія: дізнайтесь про здоровий підхід до лікування захворювань тут.

Інша користь аеробіки

Не боротьбою з раком єдиною. Цей вид кардіонавантажень допомагає також: