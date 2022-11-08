Варто бути ретельним до свого організму вранці, це допоможе виявити незвичні сигнали, які подає тіло. Детальніше про симптоми раку читайте у нашому матеріалі.

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Головні симптоми раку, які проявляються вранці

Втома

Фахівці найбільшої у світі незалежної організації з дослідження раку Cancer Research UK повідомляють, що люди, хворі на рак, часто стикають з втомою вже в перші години дня. Цей симптом – результат діяльності ракових клітин, які виснажують організм та крадуть запаси поживних речовин для власного росту та розвитку. Так енергії бракне для відновлення тіла, тож вранці ви прокидаєтесь вже втомленими.

Багато людей кажуть, що це найбільш руйнівний побічний ефект з усіх. Втома, пов'язана з раком, може вплинути на вас фізично, емоційно та розумово,

– кажуть вчені Cancer Research UK.

Дослідники онкологічного центру зазначають, що такий симптом характерний для усіх вдів раку, проте найбільше він виражений при раку крові. Це захворювання походить з кісткового мозку, який відповідає за виробництво еритроцитів, що переносять кисень до різних частин тіла.

Нудота



Ранкова нудота може сигналізувати про рак / Фото Pexels

Ранкова нудота характерна для людей, які мають пухлини головного мозку, печінки або шлунково-кишкового тракту. Симптом часто з'являється на пізніх стадіях раку. Згідно зі статистичними даними, 7 з 10 людей із пізньою стадією повідомляють про нудоту та блювоту.

Це може бути викликано лікуванням хімієтерапією або променевою терапією, розростанням раку, закупорюванням кишківника або залежати від локалізації раку,

– застерігають фахівці.

Ранкова нудота також характерна для тих, хто має рак молочної залози, який активно прогресує.

Традиційний підхід до лікування не завжди спрацьовує? Розповідаємо, як можна замінити протокольну терапію на індивідуальний біорегуляційний підхід.

Головний біль

Експерти The Health body повідомляють, що головний біль є одним з основних симптомів пухлини головного мозку. Щоправда, симптом недуги має певні особливості: він може бути сильним та постійним. Також медики зазначають, що стан хворого може погіршуватись протягом дня, або ж бути поганим вже з самого підйому.

Закликаємо не ігнорувати навіть незначних симптомів і вчасно звертатись до лікаря за консультацією. Це допоможе попередити, вчасно виявити та почати лікувати рак.