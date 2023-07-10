Якщо у вас є вибір між стільцем і зручним диваном, вам, певно, навіть не навернеться на думку сісти на підлогу. А дарма, адже саме це допоможе вам жити довше та залишатися здоровими до глибокої старості.

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Чому потрібно сидіти на підлозі

Науковці переконані, що про ваш загальний стан здоров'я багато може сказати те, наскільки легко ви переходите у сидяче положення і встаєте з нього.

Якщо ви відчуваєте, що ця проста вправа дається вам все складніше, спробуйте перестати сидіти на стільцях, а натомість опускайтеся на підлогу кожного разу, коли хочете перепочити. Це не тільки покращить ваше здоров'я загалом, але і додасть вам координації, балансу та стабільності.

Особливо важливою ця вправа є для старших людей, адже їм вона допоможе знизити ризик падінь і, як наслідок, переломів. Окрім того, сидіння на підлозі забезпечить вам вищу мобільність, адже опускання вниз залучає багато м'язів та суглобів – зокрема, плечі, лікті, зап'ястки, стегна, коліна та навіть стопи.



Сидіння на підлозі покращує стан суглобів / Фото Pexels

З віком це допоможе вам уникнути болю у суглобах та дозволить рухатися так, як вам того хочеться. Експерти також зауважують, що підйом з землі нагадує присідання, тож регулярне сидіння на підлозі означатиме, що ви щодня виконуєте вправи для нижньої частини тіла.

Ви могли й не підозрювати, але відмова від стільців може сприяти гарній поставі. Під час присідання вам доводиться вирівнювати усі свої суглоби, а сидіння на підлозі спонукає сидіти рівніше й не горбити спину.

Для того, щоб затримати молодість, сидіти потрібно правильно. Зокрема, важливо зводити лопатки та уникати сутулості. Для того, щоб уникнути болю в попереку, спробуйте підкласти маленьку подушку чи рушник і сидіти на них. Також зважайте на те, щоб не сидіти надто довго в одній позі, адже це може тільки підсилити біль у м'язах, а не зняти його.