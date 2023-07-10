Если у вас есть выбор между стулом и удобным диваном, вам, вероятно, даже не придет в голову сесть на пол. А зря, ведь именно это поможет вам жить дольше и оставаться здоровыми до глубокой старости.

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Почему нужно сидеть на полу

Ученые убеждены, что о вашем общем состоянии здоровья многое может сказать то, насколько легко вы переходите в сидячее положение и встаете с него.

Если вы чувствуете, что это простое упражнение дается вам все сложнее, попробуйте перестать сидеть на стульях, вместо этого опускайтесь на пол всякий раз, когда хотите отдохнуть. Это не только улучшит ваше здоровье в целом, но и придаст вам координацию, баланс и стабильность.

Особенно важно это упражнение для старших людей, ведь им оно поможет снизить риск падений и, как следствие, переломов. Кроме того, сидение на полу обеспечит вам более высокую мобильность, ведь опускание вниз привлекает много мышц и суставов – в частности, плечи, локти, запястья, бедра, колени и даже стопы.



Сидение на полу улучшает состояние суставов / Фото Pexels

С возрастом это поможет вам избежать боли в суставах и позволит двигаться так, как вам хочется. Эксперты также отмечают, что подъем с земли напоминает приседания, так что регулярное сидение на полу будет означать, что вы ежедневно выполняете упражнения для нижней части тела.

Вы могли и не подозревать, но отказ от стульев может способствовать хорошей осанке. Во время приседания вам приходится выравнивать все свои суставы, а сиденье на полу побуждает сидеть ровнее и не горбить спину.

Для того чтобы задержать молодость, сидеть нужно правильно. В частности, важно сводить лопатки и избегать сутулости. Для того чтобы избежать боли в пояснице, попробуйте подложить маленькую подушку или полотенце и сидеть на них. Также следите, чтобы не сидеть слишком долго в одной позе, ведь это может только усилить боль в мышцах, а не снять ее.