Якщо ви обрали курс на здоровий спосіб життя, тоді точно повинні стежити не лише за графіком харчування, а й тренуватись у правильні години. Вчені кажуть, що це має значення та може вплинути на здоров'я.

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У який час доби найкраще займатися спортом

У Великій Британії відбулось масштабне дослідження, у якому взяли участь понад 92 тисяч людей. Для їхнього аналізу використовували трекери та приєднали до біобанку країни.

Використавши дані з трекерів, учасників розділили відповідно до частоти й часу їхньої активності. Перевірили записи про смертність через 7 років, відколи люди приєднались до біобанку, та порівняли рухливість зі смертністю. На основі цього й були зроблені висновки про найкращий час доби для тренувань.



Коли найкраще займатись спортом / Фото Pexels

Виявилось, що особи, які займались спортом між 11:00 та 17:00 або стабільно протягом дня були фізично активними, мали менші шанси передчасно померти від хвороб серця чи інших захворювань, ніж люди, які тренувались до 11:00 та після 17:00.

Переваги спорту після обіду були найбільш помітними для чоловіків і людей похилого віку.

Загалом результати експерименту означають, що можливість обирати найкращий час для спорту буде нести позитив і користь для здоров'я. Якщо ж ви не займаєтесь спортом взагалі, то краще спробувати це робити будь-коли.