Наука довела протилежне. Тобто сушіння волосся природним шляхом шкодить більше.

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Що кажуть дослідження

Розглянемо дослідження, проведене в Університеті Йонсей у Кореї, у якому порівнювали сушіння на повітрі та за допомогою фена. Дослідники виявили, що клітинна мембрана волосся була пошкоджена лише в тих людей, які сушили природним шляхом.

Чому це так? Вода у волоссі набухає і обтяжує його. Чекаючи, поки воно висохне, ми допускаємо цей процес.

Однак надмірне тепло фена теж шкодить волоссю. Воно псує поверхневий шар. То як бути?

Як правильно сушити волосся

Найкращою процедурою сушіння є поєднання фена та повітря.

Промокніть волосся рушником з мікрофібри. Робіть це акуратно, вичавіть зайву воду.

Нанесіть засоби для волосся, включно з будь-якими термозахисними засобами, незмивними кондиціонерами та спреями для розчісування.

Увімкніть фен на найнижчий рівень нагрівання. Висушіть волосся на 80%. На цьому етапі не використовуйте щітку чи інші інструменти.

Тепер обережно розчешіть волосся щіткою з м’якою щетиною. Це найкращий час для укладання.

Залиште волосся досохнути природним шляхом.

Спочатку сушіть феном, а потім природним способом / Фото Unsplash

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