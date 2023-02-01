Наука довела протилежне. Тобто сушіння волосся природним шляхом шкодить більше.
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Що кажуть дослідження
Розглянемо дослідження, проведене в Університеті Йонсей у Кореї, у якому порівнювали сушіння на повітрі та за допомогою фена. Дослідники виявили, що клітинна мембрана волосся була пошкоджена лише в тих людей, які сушили природним шляхом.
Чому це так? Вода у волоссі набухає і обтяжує його. Чекаючи, поки воно висохне, ми допускаємо цей процес.
Однак надмірне тепло фена теж шкодить волоссю. Воно псує поверхневий шар. То як бути?
Як правильно сушити волосся
- Найкращою процедурою сушіння є поєднання фена та повітря.
- Промокніть волосся рушником з мікрофібри. Робіть це акуратно, вичавіть зайву воду.
- Нанесіть засоби для волосся, включно з будь-якими термозахисними засобами, незмивними кондиціонерами та спреями для розчісування.
- Увімкніть фен на найнижчий рівень нагрівання. Висушіть волосся на 80%. На цьому етапі не використовуйте щітку чи інші інструменти.
- Тепер обережно розчешіть волосся щіткою з м’якою щетиною. Це найкращий час для укладання.
- Залиште волосся досохнути природним шляхом.
Спочатку сушіть феном, а потім природним способом / Фото Unsplash