Більшість зачісок розраховані на середнє або довге волосся. Втім, урізноманітнити свій повсякденний образ хочуть і власники короткої стрижки. Пропонуємо вам 4 для будь-якої довжини , які можна легко зробити навіть у дорозі.
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Зачіски для короткого волосся
Зачіска 1
Візьміть невелике пасмо волосся зверху біля обличчя. Поступово закручуйте його по всій довжині, підбираючи пасма.
Закріпіть кінець гумкою або ж гарними шпильками. Виконайте те ж саме з пасмом з іншого боку голови.
Як гарно укласти коротке волосся / Фото 5-Minute Crafts
Зачіска 2
Розділіть волосся посередині. Частини волосся повинні бути рівними. Виділіть 4 пасма – два з правого і два з лівого боку.
Зробіть хвостики. Візьміть край кожного з них і загорніть всередину перед гумкою. Зачіска готова.
Милі хвостики на коротке волосся / Фото 5-Minute Crafts
Зачіска 3
Зберіть волосся передні пасма волосся разом. Розчешіть їх трохи назад. Закріпіть волосся гумкою. Прикріпіть бантик.
Дуже проста, але красива зачіска / Фото 5-Minute Crafts
Зачіска 4
Розділіть волосся посередині і відокремте невеликі пасма з кожного боку. Міцно їх скрутіть. Закріпіть їх між собою ззаду, використовуючи шпильку або затискач.
Як укласти волосся за допомогою затискача / Фото 5-Minute Crafts