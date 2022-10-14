Більшість зачісок розраховані на середнє або довге волосся. Втім, урізноманітнити свій повсякденний образ хочуть і власники короткої стрижки. Пропонуємо вам 4 для будь-якої довжини , які можна легко зробити навіть у дорозі.

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Зачіски для короткого волосся

Зачіска 1

Візьміть невелике пасмо волосся зверху біля обличчя. Поступово закручуйте його по всій довжині, підбираючи пасма.

Закріпіть кінець гумкою або ж гарними шпильками. Виконайте те ж саме з пасмом з іншого боку голови.

Як гарно укласти коротке волосся / Фото 5-Minute Crafts

Зачіска 2

Розділіть волосся посередині. Частини волосся повинні бути рівними. Виділіть 4 пасма – два з правого і два з лівого боку.

Зробіть хвостики. Візьміть край кожного з них і загорніть всередину перед гумкою. Зачіска готова.

Милі хвостики на коротке волосся / Фото 5-Minute Crafts

Зачіска 3

Зберіть волосся передні пасма волосся разом. Розчешіть їх трохи назад. Закріпіть волосся гумкою. Прикріпіть бантик.

Дуже проста, але красива зачіска / Фото 5-Minute Crafts

Зачіска 4

Розділіть волосся посередині і відокремте невеликі пасма з кожного боку. Міцно їх скрутіть. Закріпіть їх між собою ззаду, використовуючи шпильку або затискач.



Як укласти волосся за допомогою затискача / Фото 5-Minute Crafts