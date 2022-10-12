Ключову роль в омолодженні відіграє колаген. Саме на пошуках цього компоненту у звичних продуктах акцентували вчені і їм вдалось знайти рекордсмена.

Важливо Якими продуктами запастись на випадок, якщо пропаде світло

Який продукт має омолоджувальний ефект

Чи не весь ряд фруктів потішить організм цілим букетом поживних речовин, проте слива стане справжнім відкриттям для вашої шкіри. Вона зробить її пружною, ніжною та здоровою. Її ефективність зумовлена вмістом вітаміну С, який, як стверджують дослідники, збільшує концентрацію колагену.

Фіолетові плоди доступні у ціні та здатні уповільнити процес старіння. Свою лепту в процес омолодження внесуть й інші компоненти, наприклад, вітамін А, вітамін Е та клітковина. Бонусом для організму від споживання сливи стане стимуляція перистальтики та очищення кишківника, що теж лише посилить позитивний вплив на шкіру, зменшить запалення та почервоніння.



Сливи мають чудовий омолоджувальний ефект / Фото Pexels

Підсилить позитивний ефект сливи ще один простий та доступний продукт – яйця. Вони стануть гарною підтримкою на шляху до омолодження. Доповнить цей мікс звичайна вода. Пам'ятайте, підтримка балансу рідин перешкоджає появі глибоких зморшків.

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Кому протипоказано їсти сливи

Декому все ж доведеться продовжити пошуки продуктів, які будуть мати омолоджувальний ефект та не спустошать гаманець, адже у сливи є протипоказання. Зокрема, уникати вживання варто: