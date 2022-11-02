Холодний душ приймає мало людей, але якраз вони краще почуваються та рідко хворіють. Що може статися, якщо на деякий час відмовитися від гарячого душу – читайте в матеріалі.

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Як зміниться тіло після щоденного холодного душу

Зміцниться імунна система

Дослідження показало, що люди, які приймають холодний душ, на 29% рідше пропускають роботу чи навчання через хворобу. Холодний душ може покращити загальне самопочуття.

Кровообіг покращиться

Прискорене серцебиття є природною реакцією вашого організму на холод. Завдяки цьому серце краще перекачує кров по всьому тілу. Поліпшення кровообігу триватиме навіть після того, як ви вийдете з душу.

У вас буде більше ендорфінів

Іншими словами, у вас буде кращий настрій. Холодна вода передає різноманітні імпульси до вашого мозку, що робить вас більш пильними та навіть підвищує рівень енергії. Це навіть може допомогти вам швидше подолати втому.

Холодний душ покращує настрій / Фото Unsplash

Відчуття болю буде меншим

Ваші кровоносні судини можуть звужуватися, зменшуючи набряк і біль. Нервові клітини також не передаватимуть сигнали до вашого мозку так швидко. Це знову ж таки зменшить відчуття болю.

У вас покращиться обмін речовин

Прийняття холодного душу приблизно 2 – 3 рази на тиждень може покращити ваш метаболізм, а з часом навіть допоможе боротися з ожирінням і схуднути. А холодна вода може стабілізувати рівень гормонів і оздоровити шлунково-кишкову систему.

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