Якщо у вас назбиралася купа брудних шкарпеток, що потребують відбілення, ви маєте знати, що звичайне прання у машинці не завжди буває достатньо ефективним. Та ви можете використати речі, що точно знайдуться у вас в коморі: харчову соду, оцет та перекис водню. Про те, як найкраще відіпрати шкарпетки, розповіла Дженніфер Беттс.

Цікаво Ось 5 способів зменшити рахунок за електроенергію: це потрібно знати

Харчова сода

Замість того, щоб викидати надто забруднені білі шкарпетки, ви можете замочити їх у харчовій соді. Для цього вам потрібно наповнити раковину чи таз теплою водою, посипати цю воду великою кількістю соди.

Згодом покладіть у цю суміш шкарпетки та залиште їх на кілька годин, щоб сода подіяла. Відіжміть їх та закиньте у прання. До вашого порошку чи рідкого мийного засобу додайте чашку харчової соди. А в ополіскувач ви можете додати трохи білого оцту для пом'якшення тканини.

Окріп

Інший надійний спосіб відбілити шкарпетки – використати закип'ячену воду. Для цього вам потрібно взяти пів склянки лимонного соку, трохи засобу для миття посуду та воду, залиту у велику каструлю.

Цю суміш поставте на вогонь та доведіть воду до кипіння. Залиште у ній шкарпетки на 20 хвилин. Після цього закиньте предмети гардероба в звичайний цикл прання.



Шкарпетки можна відіпрати у високій температурі / Фото Pexels ​

Як відбілити шкарпетки оцтом

Оцтова кислота, яка є у білому оцті, чудово розбиває бруд та видаляє плями з білих шкарпеток. Для використання цього методу закип'ятіть кілька склянок води та додайте до неї свої брудні шкарпетки та одну чашку білого оцту. Залиште одяг у цій суміші на ніч, і після цього виперіть їх як зазвичай.

Використайте мийний засіб для посуду

Вам може здатися, що мийний засіб не призначений для того, щоб прати одяг, проте він дуже добре впорується з пожовклим пластиком, а значить, також може і відбілити шкарпетки.

Для того, щоб відбілити шкарпетки таким способом, вам потрібно ноповнити раковину чи таз теплою водою, а потім додайте до неї мийний засіб. Залиште у суміші шкарпетки на кілька годин або й на ніч, а потім виперіть у пральній машині.