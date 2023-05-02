Вони з часом втрачають свою білизну та блискіт, а ще гірше – отримують плями, які, здається, складно вивести. Допомогти у цьому можуть народні методи. Розповідаємо про них.

Цікаво Лимон розв'яже домашню проблему, з якою зіштовхувались усі

Як відіпрати брудні білі шкарпетки

Харчова сода

Куди ж без неї! Її можна використовувати для різного роду домашнього прибирання, адже вона видаляє стійкі плями та робить речі білими. Шкарпетки стануть чистими всього за одне прання.

Для цього просто замочіть речі у теплій воді зі содою і залиште на кілька годин. Опісля виперіть їх у звичайній пральній машині, всипавши ще трішки соди. Щоб тканина не стала жорсткою, додайте трішки білого оцту, який виконає роль пом'якшувача.



Білі шкарпетки відіпрати нескладно / Фото Pexels

Лимонний сік

Лимон має здатність боротись зі складними плямами та оновлювати вигляд одягу. Тому кислота, що міститься у цитрусовому, допоможе вивести плями та бруд з ваших білих шкарпеток.

Змішайте воду та свіжий лимонний сік, помістіть у суміш шкарпетки на кілька годин. Якщо плями не зникають повністю, потріть їх лимонним соком і пральним порошком, після чого помістіть у пралку.

Білий оцет

Кислота в білому оцті є сильною, тож це чудовий засіб для чищення. Вона може допомогти розщепити бруд і кіптяву з ваших брудних шкарпеток,

– наголошує експертка з прання білизни Сара Демпсі.

Підігрійте літр води та додайте до нього чайну ложку білого оцту, залиште шкарпетки у суміші приблизно на 30 хвилин. А далі просто закиньте їх у пральну машину.

Засіб для миття посуду

Рідкий засіб допоможе не лише на кухні. Наповніть раковину теплою водою, додайте відповідної речовини та залиште на ніч. Вранці скористайтесь пральною машинкою, додавши пом'якшувач.