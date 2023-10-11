Навчитися самостійно гострити ножі – це дуже важлива навичка, яка не один раз згодиться вам у побуті. Втім, для її вдосконалення потрібні час, практика та кілька порад від експерта. Про те, як це робити, розповів мандрівник і експерт з виживання Дрю Коновер.

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Як правильно точити ніж

Один з найпростіших способів знову зробити ваш ніж гострим – це використати точильний камінь. Вони досить прості у використанні та дуже ефективні, втім, для того, щоб використати камінь правильно потрібно знати деякі хитрощі.

Для того, щоб заточити ніж, вам потрібні:

точильний камінь;

перманентний маркер;

вода або легка мінеральна олія.

Перше, що ви маєте зробити, так це занурити ваш точильний камінь у воду чи мінеральну олію (під час покупки каменя ви маєте порадитися з продавцем, що використовувати краще, адже для деяких каменів підходить саме вона).

Небажано використовувати камінь сухим, адже металева стружка з часом може "забити" камінь, і він стане набагато менш ефективним. Якщо під час заточування ваш камінь починає висихати, ви можете перерватися та занурити його у воду знову. Надто багато води на точильному камені не стане проблемою, а ось надто мала її кількість і справді може нашкодити.

Після того, як ви намочили камінь, візьміть в руки маркер та розфарбуйте ним скіс заточення. Це дасть вам побачити, де камінь зіштовхується з краєм леза, щоб ви не заходили надто далеко. Коли маркер зникатиме, ви знатимете, що просунули ніж достатньо.

Перед початком заточення вам потрібно знайти правильний кут. Тримайте ніж близько до себе та покладіть його на камінь так, щоб лезо було направлене до вас. Пальці вільної руки складіть на незагострену сторону ножа, щоб кінчики звисали та лежали на камені.

Намагайтеся тримати пальці на одному місці протягом усього заточення – це допоможе вам зберігати правильний кут. В ідеалі цей кут має складати приблизно 20 градусів. Точильного каменя має торкатися тільки край леза, а не вся його поверхня.



Під час заточення ножа потрібно знайти правильний кут / Фото Pexels

Після того, як ви знайшли правильний кут, почніть обережно робити проходи ножем по каменю, поки не відчуєте задирку на краю. Обережно перевірте великим пальцем, чи загострений ніж, проте будьте обачні, щоб не порізатися ним.

З одного боку ніж має відчуватися більш шорстким, а з іншого – гладким. Коли ви помітите, що на тому боці, який ви гострите, з'явилися невеликі нерівності, ви можете повернути ніж і повторити усі кроки з іншого боку.

Для більшості людей проблемою є саме це – адже вам доведеться змінити руку. Якщо у вас не виходить це зробити, ви можете повернути ніж іншим боком, щоб лезо було направлене від вас, і тоді ви зможете тримати його у тій самій руці.