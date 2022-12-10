Всі ці фактори впливу можна нівелювати за допомогою здорового харчування, якісного зволоження та правильного догляду. Детальніше про те, як повернути волоссю здоровий блиск, ділимось далі.

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Як відновити волосся

Біотин або добавка з гарбузової олії

Безперечно, здоровий раціон відіграє ключову роль у тому, як виглядає ваша шкіра, волосся та нігті. Проте ви можете підсилити дію фруктів та овочів помічниками, наприклад, біотином – водорозчинним вітаміном групи В. Вітамінна добавка особливо буде корисною для тих, у кого тонке волосся, оскільки покращує шкіру голови та забезпечує ріст волосся.

Обов'язковими у раціоні чи то у вигляді добавок повинні бути ці вітаміни та мінерали: фолієва кислота, вітамін А та вітамін Е, залізо. Вони відіграють ключову роль в "оздоровленні" волосяних фолікулів. А чудовим засобом для зовнішнього нанесення, який пришвидшує ріст волосся, стане олія гарбузового насіння.

Додайте гривку



Гривка надасть необхідного об'єму / Фото з інстаграму

Насправді не завжди доречно відстоювати до останнього стоншені та сухі кінчики, особливо якщо ця проблема турбує вас постійно. Стиліст допоможе обрати вам стрижку, яка б додала об'єму, створила гарну форму та підкреслила усі переваги волосся.

Іноді жінки після 40 років стикаються з проблемою випадіння волосся на маківці. З цим краще не затягувати та вчасно звернутись до трихолога чи дерматолога, а тим часом відкоректувати візуальні негативи новим іміджем. Своїм клієнткам відома стилістка часто рекомендує універсальне рішення – чубчик-шторку, який гарно обрамлює обличчя та приховує зайві роки.

Чубчик-шторка робить ваше волосся густішим. Це чудовий спосіб додати об'єм рідкому волоссю. Цей стиль добре підходить для жінок, які хочуть приховати рідке волосся спереду. Варіант зробить ваше обличчя меншим завдяки чубчику, який опускається до рівня щік та має чудовий вигляд на більшості типів волосся,

– рекомендує відома стилістка та експертка з питань волосся Ганіма Абдулла.

Стрижка-метелик



Ця укладка обіграє волосся по-новому / Фото з інстаграму

Змінити структуру волосся та вигляд – це про довготривалий процес, який потребує зусиль. Проте є універсальне та швидше рішення, яке не змінить волосся, але надасть йому зовсім іншого вигляду – стрижка шарами. Вона дозволяє отримати бажаний об'єм та приховати тонке і тьмяне волосся за стильною формою.

Зараз серед представниць тонкого волосся набирає популярності стрижка "метелик". Цей стиль підійде тим, у кого довге волосся, хто хоче показати по-новому природну хвилясту текстуру, додати рухливості та свіжості укладці.