Для цього необхідно не забувати про спорт та дотримуватись усього кількох правил здорового харчування. Розповідаємо про них, щоб і ви могли підтягнути тіло за 7 днів.

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Як харчування допоможе схуднути за тиждень

Час їжі

Розтягніть процес споживання їжі до 20 хвилин, встановивши таймер. Кожну секунду треба витрачати на смакування страви, добре пережовуючи її. Це вберігає вас від переїдання, адже мозок встигає отримати повідомлення від шлунку, що він наповнений і ситий.

Правило 80/20

Все дуже просто. Якщо у вашому раціоні переважає улюблена їжа і вона шкідлива, то потрібно змінювати пропорції. 80% часу необхідно вживати поживну їжу, а решта залишати на улюблену. Це допомагає не переїдати й контролювати себе.



Харчування надважливе для схуднення / Фото Pexels

Менші порції

Результати експерименту, проведеного в Університеті штату Пенсильванія, демонструють зв'язок між великими порціями й ожирінням. Це стосується багатокалорійних продуктів.

Фрукти й овочі

Є життєво важливими для контролю ваги та здоров'я, адже вони низькокалорійні, містять воду і клітковину. Це допомагає викликати відчуття ситості, що перешкоджає переїданню.

Рафіновані вуглеводи

Їхнє споживання необхідно максимально скоротити або замінити на цільнозернові продукти. Це може допомогти приборкати апетит, знизити рівень інсуліну і змусити вас схуднути.

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Телевізор чи телефон

Поїдання смаколиків і страв перед телевізором чи телефоном може зробити цей процес бездумним, адже ви зосереджуєтесь на екрані та не контролюєте, що відбувається у вас у роті й шлунку. Це провокує переїдання.