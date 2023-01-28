Людство вже давно практикує використовувати звичні продукти у не зовсім звичний спосіб. З чим може допомоги зубна нитка, розповідаємо далі.

Цікаво "Нормальне" запалення – це добрий знак: як наш організм знищує ворогів

Як можна використовувати зубну нитку

Замість ножа

Якщо під рукою немає ножа, а в сумочці є зубна нитка, ви можете її використати для нарізки м'яких продуктів: сир, чізкейк, рулет чи яйця. Намотуємо шматок нитки на пальці двох рук, натягуємо і протягуємо крізь продукт.

Вішаємо ялинкові прикраси

Блискучі ниточки чи металеві дротики, які фіксують іграшку на ялинці, часто губляться. Замінити їх можна зубною ниткою: протягуємо невеликий за довжиною відрізок у металеве вічко та фіксуємо на гілці.

Позбуваємось старих фотографій



Як легко прибрати старі фото з альбому / Фото Pexels

Якщо у вашому альбомі вклеєні знімки, які б ви хотіли прибрати, вам допоможе акуратно це зробити зубна нитка. Для цього її потрібно добряче натягнути та провести під фото. Нитка допоможе акуратно відклеїти фото, не пошкодивши сторінку.

Шпагат для м'яса

Ви вирішили приготувати запашну свинину, рулети чи курячі ніжки, але вдома неочікувано закінчився кухонний шпагат? Ситуацію можна врятувати. Замість нього можна використати зубну нитку.

Без енергії організм не зможе впоратися з багатьма проблемами. Як підтримувати енергетичний обмін правильно – розповідаємо тут.

Ремонтуємо одягу

Зубна нитка дуже міцна, тому її можна спокійно застосовувати для ремонту одягу чи пришивання ґудзиків, якщо ті неочікувано вас підвели.