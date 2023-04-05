Так може статись і з діабетом. Яка саме звичка може натякати на хворобу, розповів лікар Пол Макардл.

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Що свідчить про появу діабету

Ознаки захворювання можуть відрізнятися від людини до людини і бути малопомітними, що не викликає жодних підозр. Саме тому треба регулярно відвідувати лікаря, здавати аналізи та стежити за собою.

Коли рівень глюкози в крові занадто високий, це може викликати багато симптомів, однак люди з діабетом 2 типу часто не помічають жодних симптомів до постановки діагнозу, адже хвороба розвивається повільно. Однак є кілька важливих симптомів, на які варто звернути увагу, зокрема, відчуття втоми, спраги та часте сечовипускання, особливо вночі,

– заявив фахівець.



А ви помічали за собою цю звичку? / Фото Pexels

Ви могли і не помітити, як перед сном випиваєте склянку води або частіше встаєте вночі задля походу у туалет. Потреба у воді пов'язана з підвищеною потребою в сечовипусканні, яка виникає при діабеті, адже нирки докладають надзусиль, щоб виштовхати надлишок глюкози з крові.

До інших менш очевидних симптомів, які можуть проявлятись, можна віднести свербіж геніталій, молочницю, затуманення в очах або рани, які заживають довше.

Серед причин діабету називають не лише вживання великої кількості цукру, а й передавання у спадок, неправильний раціон чи низький рівень фізичної активності. Щоб уникнути хвороби, перш за все, старайтесь виключити очевидні джерела цукру з раціону.