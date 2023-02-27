Найбільш поширеним та небезпечним захворюванням печінки є жирова хвороба, при якій в органі накопичується така кількість жиру, яка заважає йому функціонувати. Виявити її можна під час традиційного очищення зубів.

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Небезпечний симптом хвороби печінки

Небезпека жирової хвороби печінки у тому, що недуга маже ніяк не дає про себе знати на ранніх стадіях. Тож тривале ігнорування навіть найменш непомітних симптомів веде вас до фатальних безповоротних наслідків та втрати дорогоцінного часу на лікування.

Варто зазначити, що кінцевою і найскладнішою стадією жирової хвороби печінки є цироз, який виникає після багатьох років запалення. На цьому етапі орган покривається рубцями, поверхня стає горбистою та зморщеною.

Цироз – це рубцювання печінки, спричинене безперервним тривалим пошкодженням. Рубцева тканина замінює здорову в печінці та заважає органу працювати належним чином. Пошкодження, спричинені цирозом, є безповоротними і з часом можуть стати настільки значними, що печінка перестане функціонувати. Це називається печінковою недостатністю,

– пояснюють фахівці.

Цироз може мати летальні наслідки у випадку, коли печінка відмовляє. Для досягнення цієї стадії потрібні роки недбалого ставлення до себе. Своєчасна діагностика та лікування можуть сповільнити прогресування хвороби та подарувати вам куди більше щасливих років життя.

При появі перших проблем з органом ви можете відчувати втрату апетиту, нудоту та свербіж шкірних покривів. На пізніх стадіях ці симптоми замінить жовтяниця, блювоту кров'ю, темний смолистий стілець і накопичення рідини в ногах (набряк) і животі (асцит).



Кровоточивість ясен може свідчити про хворобу печінки / Фото Unsplash

Вказувати на наявність жирової хвороби печінки може і кровоточивість ясен під час чищення зубів. Річ у тім, що внаслідок ураження органу ваші тканини стають уразливим до кровотеч та появи синців навіть через незначні травми. Причиною для тривоги також можуть бути і часті носові кровотечі.

Інші симптоми хвороби печінки: