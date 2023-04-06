Це дослідили науковці зі Стенфордського університету в Каліфорнії. Розповідаємо, що ж такого сенсаційного у цьому відкритті.

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Як форма серця впливає на розвиток хвороб

Більшість кардіологів добре знають, що після того, як у людини розвинеться хвороба серця, орган буде мати більш круглу форму. Але виявилось, що форма серця надає додаткову інформацію про ризик та генетику, яку не виявляють інші вимірювання,

– зауважив профілактичний кардіолог Шоа Кларк.

Форма головного органа може бути показником потенційних серцево-судинних захворювань. Якщо серце має круглішу форму, ніж зазвичай, це означає на 47% більшу ймовірність розвитку кардіоміопатії (ураження серцевого м'яза, яке ускладнює кровообіг у всьому організмі).



Форма серця багато про що говорить / Фото Pexels

Науковці за допомогою штучного інтелекту проаналізували майже 39 тисяч МРТ-знімків здорових сердець та біомедичну базу даних з понад 500 тисячами британців. Далі вимірювали круглість лівого шлуночка, який зазвичай має форму конуса, й "сканували" медичні записи учасників задля виявлення тих, у кого є певні генетичні маркери для серцевих захворювань.

Виявилось, що існує зв'язок між схильністю до хвороб серця та його круглими формами. Такий вигляд може свідчити про стрес для серця.

"Це має сенс, оскільки серце зазвичай має більш овальну форму. Кругліша форма може потенційно здійснювати більший тиск на клапани та стінки", – пояснив клінічний професор медицини в Медичному центрі Нью-Йоркського університету Марк Сігел.

Попереду у медиків серйозні плани – провести більше експериментів, щоб визначити, як форма серця може впливати на медичні рішення. Вищезгадане дослідження було обмежене однією групою у Великій Британії, хоч і охопило значну кількість учасників.