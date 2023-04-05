Для цього достатньо регулярно повторювати кілька дуже простих дій. Це покращить здоров'я мозку і допоможе почуватись молодшими на кілька років.

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Як покращити пам'ять

Говоріть

Спробуйте озвучувати свої дії. Перед тим, як кудись піти, проговоріть вголос напрям та мету. Наприклад: "Я йду у спальню забрати телефон". Це узгоджує ваші думки з тілом та покращує короткострокову пам'ять.

Нюхайте

Британські вчені заявляють, що нюхання предметів, які асоціюються з дитинством, допомагають розблокувати центри пам'яті мозку. Це більше дієво, аніж перегляд фотографій. Рецепт простий: берете необхідний предмет, заплющуєте очі та вдихаєте повітря, думаючи про спогад.



Нюх покращує пам'ять / Фото Pexels

Знайдіть світло

Експеримент Університету штату Мічиган виявив, що світло стимулює гіпокамп мозку, який швидко покращує розумові здібності. Для цього підійде як природнє (сонце), так і штучне (лампа) освітлення.

Тримайте м'ячик

Коли читаєте те, що хочете запам'ятати, тримайте у правій руці м'ячик (бажано тенісний). Дослідження кажуть, що стискання правої руки активує ліву півкулю мозку, яка відповідає за короткочасну пам'ять. Щоб пригадати необхідну інформацію пізніше, стисніть ліву руку. Це увімкне праву півкулю мозку і дасть сигнал, що треба згадати вивчене.

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Змініть позу

Уявімо ситуацію, що ви забули, де припаркували авто. Вирівняйтесь і пройдіть кілька кроків. Науковці заявляють, що ледь помітна зміна постави змушує мозок бути уважнішим, загострює мислення і покращує пам'ять.