Якщо протягом тривалого часу ви відчуваєте тиск, виснаження та стрес, спробуйте виконувати нескладні дихальні вправи, які допоможуть вам відчути себе у безпеці та розслабитися. Вони також допоможуть знизити артеріальний тиск та зменшити частоту серцевих скорочень.

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Спробуйте діафрагмальне дихання

Часто гострий стрес супроводжується реакцією тіла "бий або біжи". Щоб уникнути її, варто почати правильно дихати, і ця техніка точно допоможе вам заспокоїтися.

Я виявила, що справжнє діафрагмальне дихання – синхронізація м’язів тазового дна та черевного преса з циклом дихання – може бути надзвичайно корисною і розслабляти,

– розповіла фізіотерапевтка Тріша Брабендер.

Ця вправа зовсім нескладна, тож для того, щоб дихати й використовувати діафрагму, вам потрібно:

сісти на стілець рівно, зігнути коліна та розслабити плечі, шию та голову;

одну руку покладіть на груди, а іншу – під ребра;

зробіть повільний вдих через ніс та відчуйте рукою рух живота;

напружте м'язи преса та дозвольте їм розслабитися, коли ви видихаєте через стиснуті губи.



Правильне дихання може допомогти під час стресу / Фото Pexels

Коробкове дихання

Ця вправа корисна, тому що ви можете виконувати її непомітно — наприклад, у черзі в продуктовому магазині або під час робочої зустрічі,

– поділилася докторка Дженніфер Дуглас.

Для того, щоб виконати цю вправу, намалюйте перед собою невидиму коробку пальцем, або ж просто очима. Коли ви малюєте праву сторону коробки згори донизу, рахуйте до чотирьох і повільно видихайте.

Під час малювання нижньої частини коробки потрібно затримати дихання, також порахувавши до чотирьох. Згодом ви проводите ліву лінію вгору і вдихаєте, а на верхній лінії знову затримуєте подих.

Цю вправу можна повторювати кілька разів, вона чудово допомагає нормалізувати дихання та відволіктися від стресу.

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Практикуйте очисне дихання

Для цієї вправи вам потрібно встати, широко розставивши ноги, злегка зігнути коліна та розслабити руки. Потім вам потрібно підняти їх догори, стискаючи так, наче збираєте у них всю негативну енергію. Під час цього ви повільно вдихаєте, а на видих опускаєте руки.

Видихати потрібно вдвічі довше, ніж вдихати. Повторювати вправу радять не менше, ніж 10 разів.