Якщо протягом тривалого часу ви відчуваєте тиск, виснаження та стрес, спробуйте виконувати нескладні дихальні вправи, які допоможуть вам відчути себе у безпеці та розслабитися. Вони також допоможуть знизити артеріальний тиск та зменшити частоту серцевих скорочень.
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Спробуйте діафрагмальне дихання
Часто гострий стрес супроводжується реакцією тіла "бий або біжи". Щоб уникнути її, варто почати правильно дихати, і ця техніка точно допоможе вам заспокоїтися.
Я виявила, що справжнє діафрагмальне дихання – синхронізація м’язів тазового дна та черевного преса з циклом дихання – може бути надзвичайно корисною і розслабляти,
– розповіла фізіотерапевтка Тріша Брабендер.
Ця вправа зовсім нескладна, тож для того, щоб дихати й використовувати діафрагму, вам потрібно:
- сісти на стілець рівно, зігнути коліна та розслабити плечі, шию та голову;
- одну руку покладіть на груди, а іншу – під ребра;
- зробіть повільний вдих через ніс та відчуйте рукою рух живота;
- напружте м'язи преса та дозвольте їм розслабитися, коли ви видихаєте через стиснуті губи.
Правильне дихання може допомогти під час стресу / Фото Pexels
Коробкове дихання
Ця вправа корисна, тому що ви можете виконувати її непомітно — наприклад, у черзі в продуктовому магазині або під час робочої зустрічі,
– поділилася докторка Дженніфер Дуглас.
Для того, щоб виконати цю вправу, намалюйте перед собою невидиму коробку пальцем, або ж просто очима. Коли ви малюєте праву сторону коробки згори донизу, рахуйте до чотирьох і повільно видихайте.
Під час малювання нижньої частини коробки потрібно затримати дихання, також порахувавши до чотирьох. Згодом ви проводите ліву лінію вгору і вдихаєте, а на верхній лінії знову затримуєте подих.
Цю вправу можна повторювати кілька разів, вона чудово допомагає нормалізувати дихання та відволіктися від стресу.
Практикуйте очисне дихання
Для цієї вправи вам потрібно встати, широко розставивши ноги, злегка зігнути коліна та розслабити руки. Потім вам потрібно підняти їх догори, стискаючи так, наче збираєте у них всю негативну енергію. Під час цього ви повільно вдихаєте, а на видих опускаєте руки.
Видихати потрібно вдвічі довше, ніж вдихати. Повторювати вправу радять не менше, ніж 10 разів.