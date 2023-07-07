Если вы долгое время испытываете давление, истощение и стресс, попробуйте выполнять несложные дыхательные упражнения, которые помогут вам почувствовать себя в безопасности и расслабиться. Они также помогут снизить артериальное давление и уменьшить частоту сердечных сокращений.

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Попробуйте диафрагмальное дыхание

Часто острый стресс сопровождается реакцией тела "бей или беги". Чтобы избежать ее, следует начать правильно дышать, и эта техника точно поможет вам успокоиться.

Я обнаружила, что настоящее диафрагмальное дыхание – синхронизация мышц тазового дна и брюшного пресса с циклом дыхания – может быть чрезвычайно полезной и расслабляющей.

– рассказала физиотерапевт Триша Брабендер.

Это упражнение совсем несложное, поэтому для того, чтобы дышать и использовать диафрагму, вам нужно :

сесть на стул ровно, согнуть колени и расслабить плечи, шею и голову;

одну руку положите на грудь, а другую – под ребра;

сделайте медленный вдох через нос и ощутите рукой движение живота;

напрягите мышцы пресса и позвольте им расслабиться, когда вы выдыхаете через сжатые губы.



Правильное дыхание может помочь во время стресса.

Коробочное дыхание

Это упражнение полезно, потому что вы можете выполнять его незаметно — например, в очереди в продуктовом магазине или во время рабочей встречи,

– поделилась доктор Дженнифер Дуглас.

Для того чтобы выполнить это упражнение, нарисуйте перед собой невидимую коробку пальцем, или просто глазами. Когда вы рисуете правую сторону коробки сверху вниз, считайте до четырех и медленно выдыхайте.

При рисовании нижней части коробки необходимо задержать дыхание, также посчитав до четырех. Впоследствии вы проводите левую линию вверх и вдыхаете, а на верхней линии снова задерживаете дыхание.

Это упражнение можно повторять несколько раз, оно прекрасно помогает нормализовать дыхание и отвлечься от стресса.

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Упражняйте очистительное дыхание

Для этого упражнения вам нужно встать, широко расставив ноги, слегка согнуть колени и расслабить руки. Затем вам нужно поднять их вверх, сжимая так, будто собираете в них всю отрицательную энергию. Во время этого вы медленно вдыхаете, а на выдохе опускаете руки.

Выдыхать нужно вдвое дольше, чем вдыхать. Повторять упражнение советуют не менее 10 раз.