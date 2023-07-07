Если вы долгое время испытываете давление, истощение и стресс, попробуйте выполнять несложные дыхательные упражнения, которые помогут вам почувствовать себя в безопасности и расслабиться. Они также помогут снизить артериальное давление и уменьшить частоту сердечных сокращений.
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Попробуйте диафрагмальное дыхание
Часто острый стресс сопровождается реакцией тела "бей или беги". Чтобы избежать ее, следует начать правильно дышать, и эта техника точно поможет вам успокоиться.
Я обнаружила, что настоящее диафрагмальное дыхание – синхронизация мышц тазового дна и брюшного пресса с циклом дыхания – может быть чрезвычайно полезной и расслабляющей.
– рассказала физиотерапевт Триша Брабендер.
Это упражнение совсем несложное, поэтому для того, чтобы дышать и использовать диафрагму, вам нужно :
- сесть на стул ровно, согнуть колени и расслабить плечи, шею и голову;
- одну руку положите на грудь, а другую – под ребра;
- сделайте медленный вдох через нос и ощутите рукой движение живота;
- напрягите мышцы пресса и позвольте им расслабиться, когда вы выдыхаете через сжатые губы.
Правильное дыхание может помочь во время стресса.
Коробочное дыхание
Это упражнение полезно, потому что вы можете выполнять его незаметно — например, в очереди в продуктовом магазине или во время рабочей встречи,
– поделилась доктор Дженнифер Дуглас.
Для того чтобы выполнить это упражнение, нарисуйте перед собой невидимую коробку пальцем, или просто глазами. Когда вы рисуете правую сторону коробки сверху вниз, считайте до четырех и медленно выдыхайте.
При рисовании нижней части коробки необходимо задержать дыхание, также посчитав до четырех. Впоследствии вы проводите левую линию вверх и вдыхаете, а на верхней линии снова задерживаете дыхание.
Это упражнение можно повторять несколько раз, оно прекрасно помогает нормализовать дыхание и отвлечься от стресса.
Упражняйте очистительное дыхание
Для этого упражнения вам нужно встать, широко расставив ноги, слегка согнуть колени и расслабить руки. Затем вам нужно поднять их вверх, сжимая так, будто собираете в них всю отрицательную энергию. Во время этого вы медленно вдыхаете, а на выдохе опускаете руки.
Выдыхать нужно вдвое дольше, чем вдыхать. Повторять упражнение советуют не менее 10 раз.