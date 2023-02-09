Це важливо не лише для вашого майбутнього, але й для успішного тут і зараз. Як пов'язана мозкова діяльність з харчуванням, розповідаємо далі на прикладі досліджень.

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Як пов'язані їжа та мозок

Зв'язок між роботою вашого мозку та їжею, яку ви споживаєте, знайшли та дослідили вже багато вчених. Наразі дослідникам відомо, чим найкраще "годувати" наш розум, аби він завжди був світлим, а які продукти підуть йому не на користь. Дієтолог та викладач Гарвардської медичної школи впевнений, що кишкові бактерії, склад яких залежить від харчування, відповідальні за метаболічні процеси та можуть запускати навіть запалення мозку, що має безпосередній вплив на пам'ять. Відтак надійна профілактика деменції у вигляді правильного раціону може стати вашим рятівником у старості.

Пальним для мозку слугує глюкоза, тобто цукор, який підживлює енергією клітини, аби підтримати їхню діяльність. На перший погляд може здатись, що чим більше солодкого ми вживаємо, тим краще будемо генерувати ідеї, але ж ні. Дієта з високим вмістом цукру призводить до перенасичення глюкози. Дослідження показують, що накопичення загрожує порушеннями пам'яті через зменшення пластичності гіпокампа.

Надмірна кількість глюкози має руйнівний вплив на мозок / Фото Pexels

На заваді здоровому креативу та роботі стане оброблена їжа. Фахівці Американської кардіологічної асоціації нагадують, що рекомендована кількість цукру на добу для жінок становить не більше 25 грамів, а для чоловіків – не більше 36 грамів.

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Ще одне дослідження, у якому взяло участь 18 тисяч людей, показало, як дієта з високим вмістом жирів впливає на мозок. Вияснилось, що жарена оброблена їжа знижує якість навчання та погіршує пам'ять. Вчені припускають, що причиною такого ефекту є запалення, яке пошкоджує кровоносні судини, які постачають кров у мозок.

Вдалось підтвердити і фатальний вплив таких продуктів на психічне здоров'я. Дослідники вивчили історії 715 людей та порівняли їхній раціон з рівнем депресії й психологічної стійкості. Ті, хто споживав більше смаженої їжі, частіше страждали від руйнівних порушень протягом життя.