Наші ступні мають тисячі потових залоз. І хоча сам піт не має запаху, втім вологе взуття, яке не провітрюється – це ідеальне середовище для зростання бактерій та грибків.
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Бактерії виробляють відходи органічних кислот, які погано пахнуть. Навіть при гарній гігієні ніг, бактерії все одно залишаються у взутті, залишаючи неприємний запах. Тому час від часу важливо чистити взуття і черевики, щоб прибрати сморід.
Про те, як прибрати поганий запах із взуття розповіла Мері Марлоу Леверетт, яка має більш ніж сорокарічний досвід роботи і більше 20 років пише і консультує, ділячись своїми знаннями про ефективне ведення домашнього господарства та методи видалення плям.
Що потрібно для чистки взуття
- Пральна машина або раковина;
- Розпилювач;
- Харчова сода;
- Пральний порошок;
- Дезінфікуючий засіб для прання;
- Оцет;
- Кукурудзяний крохмаль;
- Дезінфекційний спрей на фенольній основі;
- Бавовняні шкарпетки;
- Тканина з мікрофібри.
Зробіть поглиначі запахів із харчової соди
Змішайте півсклянки харчової соди та півсклянки кукурудзяного крохмалю. Використовуючи ложку, вилийте суміш у дві бавовняні шкарпетки. Зав’яжіть шкарпетки й залиште їх у взутті на ніч. Кожного місяця повторюйте цей метод.
Нейтралізуйте бактерії оцтом
У пропорції 1:1 змішайте оцет та воду у пульверизаторі. Оббризкуйте внутрішню частину взуття кожного разу після носіння. Помістіть взуття в добре провітрювальне місце.
Помийте взуття
Спортивне взуття добре піддається пранню в пральній машинці або вручну. Помістіть взуття у пральну машинку на делікатний резим, попередньо знявши устілки та шнурки. Поперіть їх вручну або замініть на нові.
Дезінфекуйте взуття
Черевики з підкладкою з овчини не можна прати в машині, але ви все одно можете вбити бактерії, що залишилися всередині.
Змішайте розчин води та соснової олії або дезінфікуючого засобу, дотримуючись інструкцій на етикетці.
Зануріть тканину з мікрофібри в суміш і відіжміть її, поки вона не стане вологою. Обережно потріть внутрішню частину взуття. Дайте взуттю добре висохнути.
Використовуйте ефірні олії
Ефірні олії чайного дерева, гвоздики і кедра мають протигрибкові властивості, допомагають дезінфікувати взуття.
Змішайте кілька крапель ефірної олії з водою у пульверизаторі. Накрийте зовнішню частину взуття старою тканиною, щоб захистити її від бризок, які можуть залишити плями. Розпорошіть спрей на внутрішню частину взуття та дайте йому добре висохнути.