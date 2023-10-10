Наши ступни имеют тысячи потовых желез. И хотя сам пот не имеет запаха, впрочем влажная непроветриваемая обувь – это идеальная среда для роста бактерий и грибков.

К теме Вот для чего может пригодиться пищевая сода: 5 уникальных применений

Бактерии производят плохо пахнущие отходы органических кислот. Даже при хорошей гигиене ног, бактерии все равно остаются в обуви, оставляя неприятный запах. Поэтому время от времени важно чистить обувь и ботинки, чтобы убрать вонь.

О том, как убрать плохой запах из обуви, рассказала Мэри Марлоу Леверетт, которая имеет более чем сорокалетний опыт работы и более 20 лет пишет и консультирует, делясь своими знаниями об эффективном ведении домашнего хозяйства и методах удаления пятен.

Что нужно для чистки обуви

Стиральная машина или раковина;

Распылитель;

Пищевая сода;

Стиральный порошок;

Дезинфицирующее средство для стирки;

Уксус;

Кукурузный крахмал;

дезинфекционный спрей на фенольной основе;

Хлопковые носки;

Ткань из микрофибры.

Сделайте поглотители запахов из пищевой соды

Смешайте полстакана пищевой соды и полстакана кукурузного крахмала. Используя ложку, вылейте смесь в два хлопчатобумажных носка. Завяжите носки и оставьте их в обуви на ночь. Каждый месяц повторяйте этот метод.

Нейтрализуйте бактерии уксусом

В пропорции 1:1 смешайте уксус и воду в пульверизаторе. Обрызгивайте внутреннюю часть обуви каждый раз после ношения. Поместите обувь в хорошо проветриваемое место.

Помойте обувь

Спортивная обувь хорошо поддается стирке в стиральной машинке или вручную. Поместите обувь в стиральную машинку на щекотливый резим, предварительно сняв стельки и шнурки. Стирайте их вручную или замените новыми.

Дезинфекциируйте обувь

Ботинки с подкладкой из овчины нельзя стирать в машине, но вы все равно можете убить оставшиеся внутри бактерии.

Смешайте раствор воды и соснового масла или дезинфицирующего средства, следуя инструкциям на этикетке.

Погрузите ткань из микрофибры в смесь и отожмите ее, пока она не станет влажной. Осторожно потрите внутреннюю часть обуви. Дайте обуви хорошо высохнуть.

Используйте эфирные масла

Эфирные масла чайного дерева, гвоздики и кедра обладают противогрибковыми свойствами, помогают дезинфицировать обувь.

Смешайте несколько капель эфирного масла с водой в пульверизаторе. Накройте наружную часть обуви старой тканью, чтобы защитить ее от брызг, которые могут оставить пятна. Распылите спрей на внутреннюю часть обуви и дайте ему хорошо высохнуть.