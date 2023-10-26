Можливо, ви хочете заморозити овочі та фрукти на зиму, або ж просто хочете мати можливість рідше ходити до магазину, та приготувати заготовки в будь-якому випадку – чудова ідея.

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Як заморозити овочі

Перше, що ви маєте знати про замороження продуктів – так це те, що заморозити можна практично все, та деякі продукти після розмороження збережуться краще за інші. Тож, можливо, вам не вдасться додати заморожені овочі до салатів, та вони чудово підійдуть для безлічі інших страв – наприклад, пасти, супів чи запіканок.

Серед найкращих овочів, які ви можете заморозити – горох, броколі, морква, зелена квасоля, листя, цибуля, селера та перець. Втім, є овочі, які не варто заморожувати, адже вони не збережуться добре, і серед них огірки, капуста, редис, гриби та листя салату.

Якщо ви заморозите ці овочі, згодом вони просто стануть м’якими та мокрими і будуть здебільшого непридатними для використання.

Отож, коли ви оберете продукти, які хочете заморозити, одна з найкращих речей, які ви можете зробити перед цим – бланшувати їх. Промийте та підготуйте продукти, як робите це зазвичай перед приготуванням: обріжте усі стебла, коріння, листя та пошкоджені ділянки. Великі овочі наріжне однорідними шматками та пробланшуйте їх 2 – 3 хвилини перед замороженням.



Перед заморозкою овочі варто обсмажити / Фото Pexels

Використовуйте листи для розкладення заморожених овочів. Звісно, бланшовану зелень ви можете покласти відразу ж до контейнерів, проте більшість інших овочів для заморозки краще класти на листи в один шар, щоб шматочки не торкалися один одного. Річ у тому, що якщо ви відразу покладете овочі у ящики, ви отримаєте заморожену масу.

Використовуйте чисті контейнери. Найкраще, що ви можете знайти – це пакети для заморозки, що можна закривати, або ж пластикові чи скляні контейнери. Зважайте також на те, що рідини збільшують після замороження, тому скляні контейнери можуть розбитися.