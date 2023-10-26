Дієтологиня Світлана Фус розповіла, що всупереч поширеній думці, яйця не підвищують рівень холестерину, оскільки холестерин, який потрапляє в організм з харчовими продуктами, не відкладається в судинах.

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Відкладається тільки наш власний, який виробляє печінка. Яйця, навпаки, впливають на зниження рівня "поганого" холестерину, завдяки лецитину.

Про користь яєць

Яйця є одними з найбільш цінних натуральних продуктів. Вони підвищують імунітет, допомагають боротися з несприятливим впливом навколишнього середовища, інфекціями і стресами, нормалізують обмін речовин і допомагають майбутній мамі виносити здорового малюка,

– зазначила Світлана Фус.

Про шкоду яєць

Дієтологиня наголосила, що яйця можуть викликати алергію. Непереносимість буває різною – тільки жовтків, тільки білків, того і іншого. Алергіки повинні обов’язково відстежувати "приховані" яйця в харчових продуктах.

Яйця також можуть переносити сальмонел, тому їсти яйця найкраще тільки приготованими. Уникайте рецептів з сирими яйцями, якщо не впевнені в їх походженні, смажте яєчню до затвердіння жовтка, варіть яйця не менше двох хвилин,

– додала лікарка.

Також Світлана Фус зазначила, що добовою нормою яєць вважається 1-2 штуки.

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