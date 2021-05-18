Як запобігти остеопорозу: 6 дієвих способів профілактики

Жінки в період пременопаузи нерідко страждають від зниження мінеральної щільності кісткових тканин. А це означає, що в цьому віці зростає ризик розвитку остеопорозу, який може призвести до переломів. Щоб запобігти проблемі, лікарі рекомендують зайнятися профілактикою. І чим швидше ви почнете, тим краще.

Захворювання виникає з двох причин – через некеровані фактори (спадковість, стать, вік), а також в разі неправильного способу життя (низька активність, куріння, неконтрольоване вживання лікарських препаратів). Захворювання часто розвивається без будь-яких виражених симптомів, тому при змінах постави чи викривленнях хребта, слід звернутися до лікаря.

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Ось кілька популярних способів профілактики остеопорозу.

Активний відпочинок і регулярний фітнес

Регулярна фізична активність позитивно впливає на здоров'я кісток. Особливо корисні йога, біг, швидка ходьба та стрибки.

Обирайте продукти, насичені вітамінами

Вибір правильних продуктів в молодості допоможе зміцнити кістки на все життя. Корисні всі продукти, в яких є кальцій і вітамін D: молоко і йогурт, капуста, квасоля, мигдаль і апельсини, лосось і інша жирна риба, яйця. У меню повинні бути також банани (калій може допомогти підвищити міцність кісток), чорнослив (вітамін K сприяє здоров'ю кісток) і оливкова олія (допомагає зберігати кісткову масу).

Регулярно відвідуйте масажиста

Якщо у вас немає протипоказань, масажі допоможуть покращити кровообіг.

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Приймайте добавки за призначенням лікаря

Якщо ваш раціон недостатньо збагачений продуктами, які містять вітамін D чи калій, поговоріть зі своїм лікарем про застосування добавок, утім, ні в якому разі не займайтеся самолікуванням.

Пройдіть огляд в ендокринолога

Жінкам після 35 років – бажано, жінкам після 40 – обов'язково.

Пройдіть денситометрію

Денситометрія – це кількісне визначення мінеральної щільності кісткової тканини. Жінкам в період менопаузи, особливо в разі її раннього настання, хоча б раз на рік, а в ідеалі 2 рази на рік, бажано проходити діагностику.