Підтримання здоров'я дітей – головне завдання батьків. І вони, як ніхто інший, знають наскільки важлива профілактика та зміцнення організму дитини. Однак повністю уникнути ризиків неможливо, а багато популярних препаратів володіють серйозними побічними реакціями. Тож сьогодні поговоримо про безпечну профілактику.

Діти – завжди радість і велике щастя в родині. Часто для мами – це безсонні ночі та веселі дні. Це: "О Боже чого ж він не спить?”, а після сну тривалістю в кілька годин: “Коли ти вже прокинешся? Я так хочу тебе обійняти!” Та інколи гармонійний баланс радощів та щастя може порушити хвороба.

Ні для кого не секрет, що системи організму малюка ще не досконалі. Тому батьки намагаються уникати перебування у людних місцях та оберігати чадо від зайвих контактів з людьми, які мають симптоми застуди.



Як вберегти дітей від вірусів / Фото Pixabay

На жаль, протягом останнього часу ця тема стала занадто актуальною. Тож в умовах сьогодення оберігати малечу стає ще важливіше. Надягнути малюку маску можливо, але наскільки довго він в ній витримає? Та й ніхто з нас не знає, що та хто саме може стати причиною хвороби дитини. А сира та холодна погода ще більше збільшує ризики.

Як усунути небезпеку зараження

Звичайно, ніхто не може фізично відгородити малюка від небезпеки наразитися на вірус, але ми можемо знизити ризик виникнення вірусних інфекцій. Для цього потрібно:

регулярно провітрювати кімнати ;

; зволожувати повітря та забезпечувати оптимальний температурний режим в приміщенні;

та забезпечувати оптимальний температурний режим в приміщенні; уникати контакту з людьми, які мають симптоми застуди;

по можливості, не відвідувати людні місця або ж зменшити тривалість перебування в них;

або ж зменшити тривалість перебування в них; ввести в обов'язковий щоденний раціон овочі та фрукти, що містять вітамін С , згідно з віковими потребами та рекомендаціями;

, згідно з віковими потребами та рекомендаціями; меню дитини має бути збалансованим та містити всі корисні речовини, вітаміни та мікроелементи . Пам'ятаємо: найкращий захист для малюка до року – грудне молоко;

. Пам'ятаємо: найкращий захист для малюка до року – грудне молоко; одягати дитину, враховуючи погодні умови, щоб уникнути переохолодження або ж перегріву;

можливе застосування лікарських засобів на рослинній основі з профілактичною метою. Наприклад, Енгістолу, який довів свою ефективність та безпечність навіть у немовлят.



Природні методи лікування / Фото Pixabay

Та як би ви не намагались вберегти малечу від хвороб, діти все одно продовжують хворіти. Хтось – легше переносить застуду, а в когось, на жаль, можуть виникнути ускладнення. Оскільки основна частина нездужань малюків супроводжується підвищенням температури тіла, часто батьків немовляти охоплює паніка, адже дитина змінює звичну поведінку та стає млявою, внаслідок лихоманки. Для зниження температури у дітей часто застосовується усім відомий парацетамол. Та чи такий він безпечний?

Чим небезпечні популярні препарати

Цікаво. Згідно з даними дослідження Університету Копенгагену: часте застосування парацетамолу протягом першого року життя дитини, значно підвищує ризик виникнення бронхіальної астми.

Якщо докладно ознайомитись з пунктом побічних ефектів в інструкції до препарату, ваше бажання застосовувати його для малечі значно зменшиться. Той же парацетамол провокує небажані шкірні реакції, астму та структурно-функціональні порушення печінки.

Безпечна альтернатива

Як бути, коли дитина вже захворіла та має високу температуру? Чи існують безпечні препарати з доведеною ефективністю?

Так! І один із них – Вібуркол. Його можна застосовувати не лише немовлятам та дітям молодшого віку. Спектр застосування цього препарату дуже широкий, але основними показаннями до застосування у дітей є лікування хвороб ЛОР органів, ГРВІ, застуди, грипу та інші.

Вібуркол має протизапальну, знеболювальну, седативну, дезінтоксикаційну та спазмолітичну дії, яка досягається завдяки натуральним компонентам, що входять до його складу. Вібуркол не проявляє прямого жарознижувального ефекту і не викликає різкого зниження температури тіла, а оптимізує її до показників, при яких робота імунної системи залишається ефективною.

Чи можна запобігти розвитку ускладнень застуди чи ГРВІ за допомогою препаратів натурального походження



Що робити, якщо дитина захворіла / Фото Pixabay

Організм малечі, в тому числі імунна система, ще недостатньо сформована, щоб хвороба відступила швидко та не призвела до негативних наслідків. Останні можуть надалі впливати на якість життя дитини та завдавати значного дискомфорту (наприклад, зниження слуху після перенесеного отиту та ін.). Саме тому, так важливо активізувати захисні сили організму та процеси саморегуляції та дати йому можливість одужати в максимально короткі терміни та з мінімальним ризиком виникнення ускладнень.

В таких випадках допоможуть протизапальні препарати. Серед таких – препарат Траумель С, що має імунокоригуючу та репаративну (відновлювальну) дію, яка базується на активації захисних сил організму та нормалізації порушених функцій, коштом його компонентів рослинного та мінерального походження.

Важлива інформація! Комплексні гомеопатичні препарати компанії Heel були занесені у Методичні рекомендації МОЗ України (2006 року) щодо лікування та профілактики грипу та ГРВІ "Альтернативні методи лікування та профілактики грипу та ГРВІ у дітей"

Перед застосуванням препаратів обов‘язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією на лікарські засоби.



