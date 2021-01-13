Поддержание здоровья детей – главная задача родителей. И они, как никто другой, знают насколько важна профилактика и укрепление организма ребенка. Однако полностью избежать рисков невозможно, а многие популярные препараты обладают серьезными побочными реакциями. Поэтому сегодня поговорим о безопасной профилактике.

Дети – всегда радость и большое счастье в семье. Часто для мамы – это бессонные ночи и веселые дни. Это: "О Боже, почему он не спит?", А после сна продолжительностью в несколько часов: "Когда ты проснешься? Я так хочу тебя обнять!". Но иногда гармоничный баланс радости и счастья может нарушить болезнь.

Ни для кого не секрет, что системы организма малыша еще не совершенны. Поэтому родители стараются избегать пребывания в людных местах и оберегать чадо от лишних контактов с людьми, которые имеют симптомы простуды.



Как уберечь детей от вирусов / Фото Pixabay

К сожалению, в последнее время эта тема стала слишком актуальной. Поэтому в сегодняшних условиях оберегать малыша становится еще важнее. Надеть малышу маску возможно, но насколько долго он в ней выдержит? И никто из нас не знает, что и кто именно может стать причиной болезни ребенка. А сырая и холодная погода еще больше увеличивает риски.

Как устранить опасность заражения

Конечно, никто не может физически оградить малыша от опасности подхватить вирус, но мы можем снизить риск возникновения вирусных инфекций. Для этого нужно:

регулярно проветривать комнаты;

увлажнять воздух и обеспечивать оптимальный температурный режим в помещении;

и обеспечивать оптимальный температурный режим в помещении; избегать контакта с людьми, которые имеют симптомы простуды;

по возможности, не посещать людные места или уменьшить продолжительность пребывания в них;

или уменьшить продолжительность пребывания в них; ввести в обязательный ежедневный рацион овощи и фрукты, содержащие витамин С , согласно возрастным потребностям и рекомендациями;

, согласно возрастным потребностям и рекомендациями; меню ребенка должно быть сбалансированным и содержать все полезные вещества, витамины и микроэлементы. Помним: лучшая защита для малыша до года – грудное молоко;

и содержать все полезные вещества, витамины и микроэлементы. Помним: лучшая защита для малыша до года – грудное молоко; одевать ребенка, учитывая погодные условия , во избежание переохлаждения или перегрева;

, во избежание переохлаждения или перегрева; возможно применение лекарственных средств на растительной основе с профилактической целью. Например, Энгистола, который доказал свою эффективность и безопасность даже у новорожденных.



Естественные методы лечения / Фото Pixabay

Но как бы вы не пытались уберечь малыша от болезней, дети все равно продолжают болеть. Кто-то – легче переносит простуду, а у кого-то, к сожалению, могут возникнуть осложнения. Поскольку основная часть недомоганий детей сопровождается повышением температуры тела, часто родителей младенца охватывает паника, ведь ребенок меняет привычное поведение и становится вялым, вследствие лихорадки. Для снижения температуры у детей часто применяется всем известный парацетамол. Но так ли он безопасен?

Чем опасны популярные препараты

Интересно. Согласно данным исследования Университета Копенгагена: частое применение парацетамола в течение первого года жизни ребенка, значительно повышает риск возникновения бронхиальной астмы. Если подробно ознакомиться с пунктом побочных эффектов в инструкции к препарату, ваше желание применять его для малышей значительно уменьшится. Тот же парацетамол провоцирует нежелательные кожные реакции, астму и структурно-функциональные нарушения печени. Безопасная альтернатива Как быть, когда ребенок уже заболел и имеет высокую температуру? Существуют ли безопасные препараты с доказанной эффективностью? Да! И один из них – Вибуркол. Его можно применять не только младенцам и детям младшего возраста. Спектр применения этого препарата очень широк, но основными показаниями к применению у детей является лечение болезней ЛОР органов, ОРВИ, простуды, гриппа. Вибуркол оказывает противовоспалительное, обезболивающее, седативное, дезинтоксикационное и спазмолитическое действие, которое достигается благодаря натуральным компонентам, входящим в его состав. Вибуркол не проявляет прямого жаропонижающего эффекта и не вызывает резкого снижения температуры тела, а оптимизирует ее к показателям, при которых работа иммунной системы остается эффективной. Можно ли предотвратить развитие осложнений простуды или ОРВИ с помощью препаратов натурального происхождения



Что делать, если ребенок заболел / Фото Pixabay

Организм малышей, в том числе иммунная система, еще недостаточно сформирована, чтобы болезнь отступила быстро и не привела к негативным последствиям. Последние могут в дальнейшем влиять на качество жизни ребенка и наносить значительный дискомфорт (например, снижение слуха после перенесенного отита и др.). Именно поэтому, так важно активизировать защитные силы организма и процессы саморегуляции и дать ему возможность выздороветь в максимально короткие сроки и с минимальным риском возникновений осложнений.

В таких случаях помогут противовоспалительные препараты. Среди них – препарат Траумель С, который имеет иммуннокорректирующие и репаративное (восстанавливающее) действие, которое базируется на активации защитных сил организма и нормализации нарушенных функций, за счет его компонентов растительного и минерального происхождения.

Важная информация! Комплексные гомеопатические препараты компании Heel были занесены в Методические рекомендации МОЗ Украины (2006 года) по лечению и профилактике гриппа и ОРВИ "Альтернативные методы лечения и профилактики гриппа и ОРВИ у детей".

Перед применением препаратов обязательно проконсультируйтесь с врачом и ознакомьтесь с инструкцией на лекарственные средства.



