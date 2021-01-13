Природа на страже здоровья младенца: как предотвратить осложнения простуды и ОРВИ у детей
Поддержание здоровья детей – главная задача родителей. И они, как никто другой, знают насколько важна профилактика и укрепление организма ребенка. Однако полностью избежать рисков невозможно, а многие популярные препараты обладают серьезными побочными реакциями. Поэтому сегодня поговорим о безопасной профилактике.
Дети – всегда радость и большое счастье в семье. Часто для мамы – это бессонные ночи и веселые дни. Это: "О Боже, почему он не спит?", А после сна продолжительностью в несколько часов: "Когда ты проснешься? Я так хочу тебя обнять!". Но иногда гармоничный баланс радости и счастья может нарушить болезнь.
Ни для кого не секрет, что системы организма малыша еще не совершенны. Поэтому родители стараются избегать пребывания в людных местах и оберегать чадо от лишних контактов с людьми, которые имеют симптомы простуды.
Как уберечь детей от вирусов / Фото Pixabay
К сожалению, в последнее время эта тема стала слишком актуальной. Поэтому в сегодняшних условиях оберегать малыша становится еще важнее. Надеть малышу маску возможно, но насколько долго он в ней выдержит? И никто из нас не знает, что и кто именно может стать причиной болезни ребенка. А сырая и холодная погода еще больше увеличивает риски.
Как устранить опасность заражения
Конечно, никто не может физически оградить малыша от опасности подхватить вирус, но мы можем снизить риск возникновения вирусных инфекций. Для этого нужно:
- регулярно проветривать комнаты;
- увлажнять воздух и обеспечивать оптимальный температурный режим в помещении;
- избегать контакта с людьми, которые имеют симптомы простуды;
- по возможности, не посещать людные места или уменьшить продолжительность пребывания в них;
- ввести в обязательный ежедневный рацион овощи и фрукты, содержащие витамин С, согласно возрастным потребностям и рекомендациями;
- меню ребенка должно быть сбалансированным и содержать все полезные вещества, витамины и микроэлементы. Помним: лучшая защита для малыша до года – грудное молоко;
- одевать ребенка, учитывая погодные условия, во избежание переохлаждения или перегрева;
- возможно применение лекарственных средств на растительной основе с профилактической целью. Например, Энгистола, который доказал свою эффективность и безопасность даже у новорожденных.
Естественные методы лечения / Фото Pixabay
Но как бы вы не пытались уберечь малыша от болезней, дети все равно продолжают болеть. Кто-то – легче переносит простуду, а у кого-то, к сожалению, могут возникнуть осложнения. Поскольку основная часть недомоганий детей сопровождается повышением температуры тела, часто родителей младенца охватывает паника, ведь ребенок меняет привычное поведение и становится вялым, вследствие лихорадки. Для снижения температуры у детей часто применяется всем известный парацетамол. Но так ли он безопасен?
Чем опасны популярные препараты
Что делать, если ребенок заболел / Фото Pixabay
Организм малышей, в том числе иммунная система, еще недостаточно сформирована, чтобы болезнь отступила быстро и не привела к негативным последствиям. Последние могут в дальнейшем влиять на качество жизни ребенка и наносить значительный дискомфорт (например, снижение слуха после перенесенного отита и др.). Именно поэтому, так важно активизировать защитные силы организма и процессы саморегуляции и дать ему возможность выздороветь в максимально короткие сроки и с минимальным риском возникновений осложнений.
В таких случаях помогут противовоспалительные препараты. Среди них – препарат Траумель С, который имеет иммуннокорректирующие и репаративное (восстанавливающее) действие, которое базируется на активации защитных сил организма и нормализации нарушенных функций, за счет его компонентов растительного и минерального происхождения.
Перед применением препаратов обязательно проконсультируйтесь с врачом и ознакомьтесь с инструкцией на лекарственные средства.
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