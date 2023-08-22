Певний відсоток згортання крові є необхідним, щоб запобігти надмірній кровотечі. Втім згустки крові, які не розчиняються природним шляхом, можуть бути для людини небезпечними. Вони можуть мігрувати тілом та перешкоджати припливу крові до певних органів.

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Якщо тромб досягає мозку, то це може призвести до інсульту. Також існує ризик серцевого нападу або емболії, якщо у вас є тромб.

Зазвичай згустки крові спочатку утворюються у глибоких венах кінцівок – в руці чи нозі. Це називається тромбозом глибоких вен. Симптоми включають пульсуючий біль в одній нозі при ходьбі або вставанні чи набряком однієї ноги.

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Зрозуміти, що це тромбоз зможе тепла шкіра навколо болючої ділянки, червона шкіра навколо хворобливого місця та набряклі вені, які болітимуть, якщо ви будете до них доторкатися.

Існує безліч факторів, які можуть призвести до тромбоутворення. Деякі з них ви не можете контролювати, до прикладу, високий ризик утворення тромбів вам міг передатися генетично.

Втім частіше це пов’язано зі способом життя, яке ми ведемо, тож є кілька способів, як звести цей ризик до мінімуму:

Підтримуйте здорову вагу;

Залишайтесь активними – додайте у своє життя регулярні прогулянки;

Пийте багато рідини, щоб уникнути зневоднення.

Постарайтеся уникати у своєму житті деяких речей, які також призводять до тромбоутворення: