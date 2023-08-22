Определенный процент свертывания крови необходим, чтобы предотвратить чрезмерное кровотечение. Впрочем, сгустки крови, которые не растворяются естественным путем, могут быть для человека опасными. Они могут мигрировать телом и препятствовать притоку крови в определенные органы.

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Если тромб достигает мозга, это может привести к инсульту. Также существует риск сердечного приступа или эмболии, если у вас есть тромб.

Обычно сгустки крови сначала образуются в глубоких венах конечностей – в руке или ноге. Это называется тромбозом глубоких вен. Симптомы включают пульсирующую боль в одной ноге при ходьбе, вставании или отеке одной ноги.

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Понять, что этот тромбоз сможет теплая кожа вокруг болезненного участка, красная кожа вокруг болезненного места и набухшие вены, которые будут болеть, если вы будете к ним прикасаться.

Существует множество факторов, которые могут привести к тромбообразованию. Некоторые из них вы не можете контролировать, например, высокий риск образования тромбов вам мог передаться генетически.

Впрочем, чаще это связано с образом жизни, который мы ведем, поэтому есть несколько способов, как свести этот риск к минимуму:

Поддерживайте здоровый вес;

Оставайтесь активными – добавьте в свою жизнь регулярные прогулки;

Пейте много жидкости во избежание обезвоживания.

Постарайтесь избегать в своей жизни некоторых вещей, которые также приводят к тромбообразованию: