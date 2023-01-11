Любителі кави часто зловживають трьома і більше чашками протягом дня, аби відчути бажаний приплив енергії. Відмовитись від кофеїну буває складно, тож організм протестує виснаженням і втомою. Як зупинити цей процес, розповідаємо далі.

Цікаво Дренаж – не детокс: чому цей процес надважливий для організму

Що з'їсти, щоб збадьоритись

Правильна закуска

Наступного разу замість другої чашки кави оберіть дещо кориснішу, але не менш енергетично заряджену їжу. Дієтологиня Моніка Рассел рекомендує завжди тримати під рукою правильні закуски.

Один із моїх улюблених способів підвищити рівень енергії – перекушувати продуктами, які багаті на складні вуглеводи та білки, наприклад, шматочком фрукта з жменею мигдалю або звареним круто яйцем зі шматочком цільнозернового тосту. Такі типи закусок можуть допомогти підтримувати стабільний рівень цукру в крові, попереджаючи стрибки, які часто виникають при вживанні кофеїну,

– пояснює вона.

Не забувайте про зволоження

Рецепт бадьорості може бути досить простим. Іноді для отримання енергії вам може знадобитись лише кілька ковтків чистої води. Від рівня зволоження залежить діяльність всього організму, тож склянка води – це гарна порада. Зневоднення може викликати втому, а якщо звичайна вода здається вам нудною, розбавляйте її скибками улюблених фруктів, які слугуватимуть ароматизаторами.



Фізична активність збадьорить / Фото Pexels

Додайте трохи активності

Ще один чудовий спосіб боротьби з втомою – фізична активність. Її експертка рекомендує включити у розпорядок дня, особливо якщо у вас малорухомий спосіб життя та сидяча робота. Відтак, після кількох годин знерухомлене тіло неминуче відчуватиме втому та слабкість. Зробити перерву і трохи порухатись – це найкращий вихід. Ви не лише збільшите енергію, але й отримаєте користь для здоров'я.

Скористайтесь природними підсилювачами енергії

Якщо закуска, вода та вправи не змогли впоратись з вашою втомою, кофеїну все ж можна уникнути. В пригоді стане вживання природних засобів підвищення енергії.

Варто подумати про природні стимулятори енергії, як-от порошок маки або женьшень, які можна додавати в смузі чи інші напої. Ці трави традиційно використовуються для збільшення енергії та покращення ясності розуму,

– зазначає Моніка Рассел.