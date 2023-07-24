Якщо ви хочете якомога довше тримати свої овочі свіжими, вам потрібно знати, як правильно зберігати різні їхні види. Деякі з них і правда краще покласти до холодильника, інші потрібно тримати у воді чи в сухому і холодному місці.

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Як правильно зберігати овочі

Якщо ви придбали в магазині зелень, не кладіть її відразу до холодильника. Такі продукти краще спершу промити, а потім загорнути в паперовий чи кухонний рушник. Так можна обробити салат, листкову капусту, шпинат, петрушку та кріп.

Щоб зекономити час, спробуйте мити усю зелень відразу ж після того, як купуєте її. Також полоскати потрібно навіть ті продукти, які вже були попередньо вимиті.

Натомість спаржу тримати варто в холодильнику. Стебла мають залишатися вологими; для цього ви можете або обгорнути їх вологим рушником, або покласти стебла в склянку з водою.

Коренеплоди та кабачки експерти радять зберігати у прохолодному й темному місці, але не в холодильнику. Підійде шафа або погріб. Там також можна зберігати цибулю, часник, батат, картоплю та гарбуз.



Картоплю потрібно зберігати в темному місці / Фото Pexels

А ось помідори варто тримати за кімнатної температури, щоб вони стали кращими на смак. Після того, як вони достигнуть, їх можна перекласти до холодильника.

Зверніть увагу і на те, що овочі потрібно зберігати окремо від фруктів – це дозволить уникнути занадто швидкого дозрівання. Якщо ж ви не можете з'їсти усі ваші овочі відразу, спробуйте їх заморозити; це швидкий та простий спосіб зберегти усі корисні речовини.

Більшість овочів перед замороженням необхідно бланшувати – варити цілий чи нарізаний овоч протягом 1 – 2 хвилин, а згодом помістити в холодну воду, щоб зупинити процес варіння. Заморожені овочі можна зберігати протягом року.